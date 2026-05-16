Zumpango, Méx.- Del 18 de mayo al 30 de junio habrán cierres parciales nocturnos en el Circuito Exterior Mexiquense, debido a trabajos de construcción de un puente vehicular de la obra “La Mexiquense”.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) informó a los usuarios que tomen sus precauciones y anticipen sus tiempos de traslado durante el proceso programado para durar 43 días.

Las obras estarán a cargo del gobierno del Estado de México para el tramo del Circuito Exterior Mexiquense, entre la Plaza de Cobro Tultepec T1 y el entronque México-Pachuca, a la altura del Km 31+320.

Los cierres parciales a la circulación serán de manera nocturna, en ambos sentidos de la vialidad de cuota, misma que conecta con la terminal aérea.

La Mexiquense es una obra que conectará al AIFA, pasando por Periférico Norte, a través de los municipios de Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tonanitla. Foto: Especial

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De acuerdo con lo informado por el AIFA, las labores se desarrollarán del 18 de mayo al 30 de junio, en un horario de 11:00 de la noche a 05:00 de la mañana.

La Mexiquense, es una obra que construye el gobierno mexiquense y que conectará al AIFA, pasando por Periférico Norte, a través de los municipios de Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tonanitla.

Juda Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad en el gobierno mexiquense, mencionó que con la finalidad de reducir afectaciones al tránsito vehicular, las labores se llevarán a cabo en un horario nocturno.

Y explicó que el puente cruzará el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal, a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, y la unidad habitacional Héroes de Tecámac, de esa misma demarcación.

Son dos cuerpos paralelos con longitud de aproximadamente 523 metros los que conforman la obra del puente. Foto: Especial

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Son dos cuerpos paralelos con longitud de aproximadamente 523 metros los que conforman la obra del puente que será construido entre el 18 de mayo y el 30 de junio.

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