Toluca, Méx.— Desde la puesta en marcha de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda, Regresa y Adopta) para el control de la sobrepoblación de animales de compañía en la calle, en febrero de este 2026, a marzo se han capturado 193 caninos y dos felinos, sumando un total de 195.

Todos fueron resguardados y atendidos con un protocolo médico que incluyó valoración, esterilización, desparasitación y vacunación, informó Miguel Ángel Álvarez Montes de Oca, Subdirector de Control, Protección y Bienestar de animales de compañía del Edomex.

De los 195 ejemplares, siete cachorros fueron colocados en adopción responsable, mientras que 188 ejemplares fueron regresados y liberados en las zonas donde fueron capturados, conforme a la estrategia.

En respuesta a la solicitud 00011/CEPANAF/IP/2026, realizada vía transparencia, se informó que la estrategia opera en 14 municipios: Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Amecameca, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Chiautla, Tlanepantla, Naucalpan, Villa de Allende, Mexicaltzingo y Tejupilco.

De acuerdo con la encargada de Bienestar Animal en CEPANAF, Adriana Barreto Rodríguez cuando los animales llegan por condiciones de abandono y maltrato, si bien su recuperación física se logra al 100 por ciento, la parte emocional pudiera no recuperarse debido al daño causado.

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