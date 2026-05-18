La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que sí está cumpliendo, pues no llegaron a administrar la decadencia, sino que están dando resultados y le están regresando el brillo y la grandeza a la demarcación.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, destacó que los feminicidios se han reducido en 85%, que hubo una reducción de 12% en los delitos de alto impacto, y de 17% en los homicidios dolosos.

Reporta alcaldesa de Cuauhtémoc disminución de delitos; afirma reducción de 85% en feminicidios. Foto: Karla Guerrero.

“No venimos a administrar la decadencia, venimos a recuperar la grandeza del corazón de México. Decidimos construir un gobierno presente, valiente, que dejó de administrar inercias para empezar a recuperar derechos, orden, seguridad, espacio público y dignidad. Algunos quisieron convencer a la gente de que la corrupción era normal, normal el abandono, normal la violencia y normal el miedo, y no, nunca fue, ni es, ni será normal”, aseguró.

En este sentido, destacó que son gobiernos indignos los que decidieron, en el pasado, negociar y ser cómplices del crimen, “nosotras no”.

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Destacó que en lo que va de su administración se han recuperado más de 65 mil metros lineales de vía pública y retirado más de 96 mil kilogramos de estructuras y puestos metálicos ilegales; además de realizar más de 65 intervenciones integrales de espacios públicos mediante el programa Renace Cuauhtémoc.

En este sentido, Alessandra Rojo de la Vega apuntó que ha habido un diálogo permanente con el comercio en la vía pública, pues ningún derecho puede ejercerse pisoteando los demás.

Reporta alcaldesa de Cuauhtémoc disminución de delitos; afirma reducción de 85% en feminicidios. Foto: Karla Guerrero.

También señaló que este año la alcaldía invertirá más de 300 millones de pesos en la recuperación de parques, deportivos, banquetas, iluminación y espacios públicos en las 33 colonias. “Somos el gobierno del cómo sí. Sí se puede gobernar mejor, sí se puede poner orden y sí se puede recuperar la confianza de la gente”.

Recalcó que en un año han puesto de pie a la alcaldía, la cual estuvo abandonada bastantes trienios por el “monrealato”, y dejó claro que no llegó a administrar privilegios.

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Cuestionada sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa subrayó que “voy a dialogar con quien tenga que dialogar, dentro y fuera de México, si eso ayuda a traer más inversión, más turismo, más oportunidades y mejores condiciones de vida para nuestras vecinas y vecinos de Cuauhtémoc, sin complejos, sin subordinación ideológica y sin pedir disculpas por abrirle puertas al mudo”.

Asimismo, legisladoras del oficialismo le cuestionaron por la instalación de 70 tótems, a lo que la alcaldesa les reviró que este programa será copiado por la administración capitalina.

“Les comento una muy buena noticia para ustedes, para que ya no estén un año después con el tema de los tótems, me llega un oficio por parte del Gobierno de la Ciudad en donde me pide autorización para instalar 68, casi como nosotros 70, ubicaciones para instalar, operar y mantenimiento de tótems publicitaros digitales para que sean punto de información para la ciudadanía. Qué bueno que el Gobierno de la Ciudad tome estas buenas prácticas, la felicita jefa de Gobierno, Clara Brugada”, concluyó.

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Reporta alcaldesa de Cuauhtémoc disminución de delitos; afirma reducción de 85% en feminicidios. Foto: Karla Guerrero.

Rojo de la Vega llegó acompañada de un gran número de simpatizantes a las instalaciones del Congreso local.

Diputados de oposición criticaron a la presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, Iliana Ivón Sánchez, por no dar un mensaje institucional de bienvenida y criticar la gestión de la edil de Cuauhtémoc.

En términos generales, la comparecencia se realizó y transcurrió sin mayores sobresaltos.

dmrr