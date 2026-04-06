Las y los aspirantes a ocupar una de las tres vacantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) terminaron de ingresar al pleno de la Cámara de Diputados, donde presentarán un examen de conocimiento en la materia.

Son 369 candidatas y candidatos quiénes cumplieron con los requisitos e inscripción, de un total de 405 personas que lo solicitaron.

Para esta segunda etapa, personal de resguardo instaló vallas metálicas, y el comité de evaluación pidió a los participantes dar entrevistas a medios de comunicación.

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De acuerdo con la convocatoria, tras el examen iniciará con un nuevo periodo, ahora de calificación del test, y quienes lo aprueben serán sujetos de una evaluación de idoneidad, a realizarse del 10 al 12 de abril.

Después de eso habrá otro periodo de entrevistas por parte del comité, del 14 al 16 de abril, del que serán sujetos los mejores calificados de las pruebas anteriores.

A partir del 16 de abril, el Comité de Evaluación tendrá cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

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Tras la remisión de las quintetas el 20 de abril, los perfiles finalistas se someterán a consideración del Pleno, y deberán ser aprobados por dos terceras partes.

Si los próximos consejeros no logran ser electos por mayoría calificada, se elegirá a cada uno de los integrantes del Consejo general del INE mediante el proceso de insaculación.

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