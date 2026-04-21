La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió al Comité Evaluador que definió las quintetas para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que rinda cuentas, y transparente el proceso en el que participaron cerca de 400 aspirantes.

“Yo creo que hubiera sido muy bueno que las decisiones del Comité Técnico hubieran sido muy transparentes para darle certeza al proceso, para definir cómo resolvieron, por ejemplo, la idoneidad o no de muchos de los participantes. México requiere certeza, legalidad, y una garantía de democracia. Hubiera sido mejor tener la máxima publicidad y la máxima transparencia”, declaró en entrevista con medios, previo al inicio de sesión de este martes.

López Rabadán recordó que “de manera insistente”, ha solicitado transparencias desde el inicio del proceso, y advirtió que México requiere un INE fuerte y no uno subordinado al poder.

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INE. Foto: Archivo

“Nosotros necesitamos un INE fuerte, un INE no subordinado a ningún régimen en turno, un INE que privilegie el voto de los ciudadanos, un INE que no esté pensando en una cúpula de poder o en beneficiar a unos cuantos. El INE históricamente, lo que debería garantizar es que el voto de los mexicanos cuente, cuente bien y sea representado”, aseveró.

La legisladora panista agregó que como presidenta de la Cámara baja, es su responsabilidad “exigirle al comité que sea transparente, que rinda cuentas y que defina por qué tomó esas decisiones. Es por el bien de la Cámara de Diputados, pero sobre todo por el bien del INE”.

Finalmente, aseveró que el cargo que le confiere, la obliga a ser imparcial y dirigir el proceso en el pleno dando certeza y legalidad.

“Por mi parte, lo que a mí toca es dar certeza de legalidad en la etapa que corresponde a la Mesa Directiva, y es precisamente que después de que haya un acuerdo por los coordinadores, podamos abrir un debate en el pleno y después una votación”, concluyó.

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PAN adelanta voto en contra y acusa proceso opaco

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, anunció que su bancada votará en contra del acuerdo que emita la Junta de Coordinación Política para proponer a tres aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dijo que el proceso ha sido opaco y no ha habido diálogo entre los grupos parlamentarios para determinar la lista que se presentará al pleno.

“El grupo parlamentario de PAN votará en contra de las propuestas que sean realizadas porque rechazamos lo que sucedió en este proceso, y porque hasta el momento no media ni siquiera el diálogo para saber qué es lo que se va a proponer en apenas unas horas”, comentó.

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El coordinador panista refirió que el proceso de selección representa una simulación, por los aspirantes cercanos al régimen que fueron seleccionados en las diferentes etapas, y no lo apoyarán.

“El PAN no se va a prestar a la simulación. En ese momento habrá una Junta de Coordinación Política, una sesión en donde se presentará una propuesta. Con todo respeto, nosotros no estamos para validar lo que de último momento la mayoría quiera poner sobre la mesa. Somos un grupo parlamentario serio y con la seriedad con la que hemos actuado analizamos al interior de nuestro grupo. Soy un coordinador que respeta a los integrantes de su grupo parlamentario y no somos avales de la simulación”, dijo.

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