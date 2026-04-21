El Comité Técnico de Evaluación entregó este 20 de abril de 2026 las tres quintetas de aspirantes a consejerías del INE a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En EL UNIVERSAL te compartimos los 15 perfiles de quienes integran las quintetas, una de hombres, una de mujeres y una mixta, en donde se observa al menos a cinco cercanos a Morena.

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Quinteta de Mujeres

Martha Alejandra Tello Mendoza : Fue integrada como acción afirmativa de discapacidad debido a su padecimiento de lupus. Es politóloga, docente y ha sido profesora-investigadora en la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF. Es cercana a Felipe de la Mata, cuestionado por sus resoluciones pro 4T.

: Fue integrada como acción afirmativa de discapacidad debido a su padecimiento de lupus. Es politóloga, docente y ha sido profesora-investigadora en la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF. Es cercana a Felipe de la Mata, cuestionado por sus resoluciones pro 4T. Blanca Yassahara Cruz García : Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). Cuenta con amplia trayectoria en el servicio profesional electoral.

: Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). Cuenta con amplia trayectoria en el servicio profesional electoral. Laura Daniella Durán Ceja : Exconsejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Posee un perfil técnico y una larga trayectoria en derecho electoral.

: Exconsejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Posee un perfil técnico y una larga trayectoria en derecho electoral. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck : Exconsejera del organismo público local electoral de Nuevo León. Es una especialista reconocida en temas de paridad de género y procesos de participación ciudadana.

: Exconsejera del organismo público local electoral de Nuevo León. Es una especialista reconocida en temas de paridad de género y procesos de participación ciudadana. María Magdalena Vila Domínguez: Exconsejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas. Destaca por su experiencia en la organización de elecciones locales.

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Quinteta de Hombres

Arturo Manuel Chávez López : Obtuvo uno de los puntajes más altos (99 de 100 aciertos) en el examen de conocimientos. Su experiencia laboral se vincula a áreas técnicas de Talleres Gráficos de México. Es considerado un perfil impulsado por Morena, y se prevé que sea uno de los elegidos por la Jucopo.

: Obtuvo uno de los puntajes más altos (99 de 100 aciertos) en el examen de conocimientos. Su experiencia laboral se vincula a áreas técnicas de Talleres Gráficos de México. Es considerado un perfil impulsado por Morena, y se prevé que sea uno de los elegidos por la Jucopo. Juan Manuel Guerrero Jiménez : Especialista en derecho constitucional y electoral, con experiencia administrativa dentro de las instituciones comiciales.

: Especialista en derecho constitucional y electoral, con experiencia administrativa dentro de las instituciones comiciales. Armando Hernández Cruz : Integrado bajo la cuota de discapacidad. Es un conocido jurista, catedrático de la UNAM y expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). También ocupó cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que algunos actores políticos asocian su paso por la CNDH con una mayor cercanía al oficialismo.

: Integrado bajo la cuota de discapacidad. Es un conocido jurista, catedrático de la UNAM y expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). También ocupó cargos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que algunos actores políticos asocian su paso por la CNDH con una mayor cercanía al oficialismo. Armando Xavier Maldonado Acosta : Abogado con trayectoria en la administración pública y en el desahogo de litigios en materia político-electoral.

: Abogado con trayectoria en la administración pública y en el desahogo de litigios en materia político-electoral. Daniel Preciado Temiquel: Ha fungido como asesor en órganos legislativos y electorales, con enfoque en derecho parlamentario y fiscalización.

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Quinteta Mixta

Bernardo Valle Monroy : Consiguió uno de los puntajes más altos del examen con 99 de 100 aciertos. Se ha desempeñado como consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). La oposición ha calificado su perfil como “favorito del régimen”.

: Consiguió uno de los puntajes más altos del examen con 99 de 100 aciertos. Se ha desempeñado como consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). La oposición ha calificado su perfil como “favorito del régimen”. Armando Ambriz Hernández : Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), con amplio conocimiento jurisdiccional en la resolución de impugnaciones. Partidos opositores han catalogado algunas de sus ponencias y votaciones como favorables a los intereses de Morena.

: Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), con amplio conocimiento jurisdiccional en la resolución de impugnaciones. Partidos opositores han catalogado algunas de sus ponencias y votaciones como favorables a los intereses de Morena. Silvia Guadalupe Bustos Vásquez : Consejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Experta en sistemas normativos indígenas.

: Consejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Experta en sistemas normativos indígenas. Claudia Díaz Tablada : Exmagistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Cuenta con una trayectoria consolidada en la impartición de justicia electoral.

: Exmagistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Cuenta con una trayectoria consolidada en la impartición de justicia electoral. Frida Denisse Gómez Puga: Activista, abogada y defensora de los derechos de las mujeres. Cuenta con experiencia en consultoría jurídica y en temas de género.

Este martes, en punto de las 14:30 horas, la Jucopo sesionará para elegir tres perfiles, que serán votados ante el pleno esta misma tarde.

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