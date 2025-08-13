Más Información

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

La presidenta recibió este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional a presidente y director ejecutivo de Aptiv.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó a esta empresa en nuestro país, “uno de los mayores exportadores de México”.

Lee también

“Aptiv es una empresa tecnológica que marcará el comienzo de la próxima generación de seguridad activa, vehículos autónomos, ciudades inteligentes y conectividad. Aportamos décadas de experiencia resolviendo los retos más complejos de nuestros clientes, con el espíritu y el ingenio de una startup”, destaca la empresa.

El encuentro de Shienbaum con Kevin P. Clark se da después de que en la conferencia mañanera se presentaron avances del auto eléctrico .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses