La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional a Kevin P. Clark, presidente y director ejecutivo de Aptiv.
En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo destacó a esta empresa en nuestro país, “uno de los mayores exportadores de México”.
“Aptiv es una empresa tecnológica que marcará el comienzo de la próxima generación de seguridad activa, vehículos autónomos, ciudades inteligentes y conectividad. Aportamos décadas de experiencia resolviendo los retos más complejos de nuestros clientes, con el espíritu y el ingenio de una startup”, destaca la empresa.
El encuentro de Shienbaum con Kevin P. Clark se da después de que en la conferencia mañanera se presentaron avances del auto eléctrico Olinia.
kicp/apr