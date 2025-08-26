El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una reunión el miércoles sobre planes para Gaza después de la guerra, dijo su enviado Steve Witkoff el martes.

"Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff en una entrevista con Fox News, sin ofrecer más detalles.

Se le había preguntado si hay "un plan para el día después en Gaza", en referencia al fin de la guerra de Israel en el territorio palestino que comenzó en octubre de 2023.

Trump sorprendió al mundo a principios de este año cuando sugirió que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, desalojar a sus dos millones de habitantes y construir edificios junto al mar.

El mandatario republicano indicó que Estados Unidos retiraría los escombros y las bombas sin detonar y convertiría Gaza en la "Riviera de Medio Oriente".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la propuesta, que fue muy criticada por muchos países europeos y árabes.

Witkoff no detalló el plan que promocionó el martes, pero señaló que creía que la gente "vería lo robusto que es y lo bienintencionado que es".

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de mil 219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva de represalia de Israel ha dejado al menos 62 mil 819 muertos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, que Naciones Unidas considera fiables.

