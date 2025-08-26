Más Información

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

Vinculan a proceso a policía que disparó a motociclista en Venustiano Carranza; otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

Que Noroña explique sus vínculos con Bartlett y Maduro, exige Alito Moreno; “es una vergüenza para México”, asegura

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Operación Frontera asegura 5 mil 189 armas y 62 toneladas de droga en seis meses; detienen a 6 mil 680 presuntos delincuentes

Luisa Alcalde dice que deben investigarse dichos de "El Mayo" sobre sobornos; pide que continúe colaboración de seguridad

"Ciudad de México está gobernada por cárteles", afirma asesor de Trump; dice que ciudades demócratas son más peligrosas que CDMX

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará una reunión el miércoles sobre planes para después de la guerra, dijo su enviado Steve Witkoff el martes.

"Tenemos una gran reunión en la mañana, presidida por el presidente, y es (sobre) un plan muy completo que estamos elaborando para el día después", dijo Witkoff en una entrevista con Fox News, sin ofrecer más detalles.

Se le había preguntado si hay "un plan para el día después en Gaza", en referencia al fin de la guerra de Israel en el territorio palestino que comenzó en octubre de 2023.

Trump sorprendió al mundo a principios de este año cuando sugirió que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, desalojar a sus dos millones de habitantes y construir edificios junto al mar.

El mandatario republicano indicó que Estados Unidos retiraría los escombros y las bombas sin detonar y convertiría Gaza en la "Riviera de Medio Oriente".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la propuesta, que fue muy criticada por muchos países europeos y árabes.

Witkoff no detalló el plan que promocionó el martes, pero señaló que creía que la gente "vería lo robusto que es y lo bienintencionado que es".

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que causó la muerte de mil 219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva de represalia de Israel ha dejado al menos 62 mil 819 muertos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, que Naciones Unidas considera fiables.

