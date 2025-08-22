Más Información

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narcotráfico, uso de armas exclusivas, entre sus delitos

Pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumentan cuestiones de seguridad

Cambiará formato de trabajo entre gobierno y empresarios para revisión del T-MEC: Ebrard; espera finalizar plazo de 90 días

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Estamos enviando más seguridad a Acapulco, afirma Sheinbaum; da banderazo a "Senderos de Paz"

Nace bebé capibara en Bioparque Estrella de Nuevo León; invitan a ciudadanos a visitarla

Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 12 muertos en Doctor Coss, Nuevo León; no reportan oficiales lesionados

Cae "El Snoopy", uno de los presuntos autores de masacre en bar "Los Cantaritos" de Querétaro; era objetivo prioritario

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum

De la tristeza a la fama: comienza la cuenta regresiva para los XV años de Isela, la quinceañera que conmovió a México

Un juez dictaminó el viernes por la noche que la administración Trump no puede negar fondos a Boston, , Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados debido a políticas que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración.

El juez federal de distrito William Orrick, en San Francisco, extendió una orden preliminar que impide al gobierno suspender o condicionar el uso de fondos federales para las llamadas jurisdicciones santuario. Su orden anterior protegía a más de una docena de ciudades y condados, entre ellos San Francisco, Portland y Seattle.

La ha incrementado la presión sobre esas comunidades mientras intenta cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de expulsar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Una orden ejecutiva emitida por Trump exige a la fiscal General Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem retener fondos federales de las jurisdicciones santuario. Otra ordena a todas las agencias federales garantizar que los pagos a los gobiernos estatales y locales no fomenten las llamadas políticas de santuario que buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación.

Las ciudades y condados que demandaron dijeron que miles de millones de dólares estaban en riesgo.

Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca el viernes por la noche no recibió respuesta inmediata.

En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista de más de 500 "jurisdicciones santuario", indicando que cada una recibiría una notificación formal de que el gobierno las había considerado incumplidoras. También indicó que les informaría si se creía que infringían alguna ley penal federal.

La lista fue posteriormente eliminada del sitio web del departamento después de que los críticos señalaran que incluía localidades que han apoyado activamente las duras políticas de inmigración de la administración.

El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades por sus políticas de santuario.

No existe una definición estricta de ciudades santuario , pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El ICE aplica las leyes de inmigración en todo el país, pero solicita la ayuda de las autoridades estatales y locales para identificar a los buscados para su deportación y retenerlos para su entrega a agentes federales.

