Más Información

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Juez ordena cierre de Alcatraz de los Caimanes en 60 días; prohíbe al gobierno ingresar a más detenidos

Juez ordena cierre de Alcatraz de los Caimanes en 60 días; prohíbe al gobierno ingresar a más detenidos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI

Lenia Batres se queda sin registro de marca “ministra del pueblo”; exclusividad generaría “ventaja”, reitera IMPI

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

Desmantelan red de tráfico de armas del CJNG en Jalisco, Nayarit y Edomex; cae el líder “Cachorro” y otros 13 implicados

Hay drenajes perforados en San Lázaro pese a inversión de 7 mdp en tuberías en 2023; "vamos a repararlo", dice Monreal

Hay drenajes perforados en San Lázaro pese a inversión de 7 mdp en tuberías en 2023; "vamos a repararlo", dice Monreal

Caso Ximena y José: Dan prisión preventiva a mujer presuntamente involucrada en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Caso Ximena y José: Dan prisión preventiva a mujer presuntamente involucrada en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Los Ángeles. La pelea nacional por la redistribución de distritos electorales entra este jueves en su segundo asalto cuando la Legislatura de tiene previsto allanar el camino para aprobar un nuevo mapa congresional que ayude al Partido Demócrata a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes en 2026 y contrarrestar los esfuerzos republicanos para retener la mayoría.

El gobernador de California, el demócrata , firmó este jueves la Ley de Respuesta al Fraude Electoral en California, que autoriza a convocar elecciones especiales el próximo 4 de noviembre para que los votantes aprueben los nuevos mapas que favorecen a los demócratas, junto otra normativa relacionada.

Las medidas responden directamente a una iniciativa liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitaría que ese partido retenga la Cámara Baja en las votaciones de medio término.

Lee también

La maratónica votación de este jueves en el 'Estado Dorado' ocurre un día después de que la Cámara de Representantes de Texas aprobara un nuevo mapa para arrebatarle al menos cinco escaños a los demócratas, en distritos de comunidades latinas y afroamericanas.

La mejor oportunidad del partido azul para contrarrestar los rediseños republicanos en Texas está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales en el país, con 52.

"Respondemos a los que dispararon el primer tiro. No estaríamos aquí si Texas no hubieran hecho lo que acaba de hacer". sentenció Newsom en la firma de las leyes.

"El pueblo de California, de forma transparente tendrá la oportunidad de determinar su destino", agregó el demócrata.

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el gobernador de Los Ángeles, California, Gavin Newsom. Foto: AP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el gobernador de Los Ángeles, California, Gavin Newsom. Foto: AP

Newsom vs. Trump

El gobernador de California ha liderado la respuesta contra el plan del mandatario republicano, al que le dio la oportunidad de detener la redistribución de distritos, que generalmente se realizan cada diez años, basados en las cifras del censo.

Newsom, que se presenta como una seria ficha demócrata para recuperar la Casa Blanca en las elecciones de 2028, advirtió en un mensaje en su cuenta de X que Trump "admitió abiertamente" que la única manera de ganar es suprimiendo el voto, al celebrar la aprobación de los nuevos mapas por parte de la Cámara de Representantes de Texas.

El representante estatal de Texas Todd Hunter, autor del plan de nuevo mapas, reconoció ayer públicamente que el objetivo fundamental de este plan es "mejorar el desempeño político" republicano.

Lee también

Miguel Tinker Salas, profesor retirado de historia del Pomona College, opina que en este mensaje ha tocado el punto clave de la batalla nacional por la redistribución.

"Es una contradicción del presidente Trump y los republicanos al querer manipular las elecciones cuando supuestamente están haciendo las cosas ‘muy bien’ y su gobierno ha dado resultados", dijo a EFE el catedrático.

Salas cree que el plan republicano responde a un temor verdadero del partido de fracasar en las elecciones tanto de medio término como en 2028, incluso en distritos republicanos.

"Por más distracciones que el Gobierno imponga el votante va al supermercado todos los días y se da cuenta de cómo los precios han subido, eso es lo que importa realmente", apunta el profesor.

Lee también

Sin un seguro ganador

El enfrentamiento está lejos de terminar y de que alguno de los dos bandos asegure la victoria, Newsom aún no tiene asegurada la aprobación de los nuevos mapas.

Y es que, el gobernador demócrata necesita recurrir a los votantes porque desde 2010 la responsabilidad de los mapas congresionales está bajo la jurisdicción de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California (CCRC), una entidad independiente que utiliza los nuevos datos del censo para redefinir los límites de los distritos del Congreso, el Senado estatal, la Asamblea estatal y la Junta Estatal de Igualación.

El objetivo del Gobernador y la Legislatura es pedir a los votantes que aprueben los nuevos distritos para las elecciones de 2026, 2028 y 2030; y después regresar al modelo que ha sido calificado como un ejemplo por no ser partidista.

Lee también

A esto se suma las críticas sobre cuánto costarán las elecciones especiales, justo cuando el estado ha hecho recortes en su presupuesto.

En contraste, los republicanos en Texas tienen vía libre para su nuevo mapa. Este jueves el proyecto avanzaba en el Senado estatal para una aprobación rápida y así poder pasar al escritorio del gobernador, Greg Abbott, quien ha prometido firmarlo lo antes posible.

No obstante, los demócratas en ese estado han prometido llevar la batalla a los tribunales judiciales.

Lee también

En esa vía, Newsom ya ganó una batalla a los republicanos de su estado, cuando en la víspera la Corte Suprema de California dijo que no impedirá que los demócratas avancen con un plan para redefinir los distritos electorales del Congreso, tras una demanda de la minoría republicana.

El gobernador Californiano también ha recaudado en una semana más de seis millones de dólares en 200 mil donaciones para dibujar los nuevos mapas electorales.

"Cuidado Donald Trump, tu plan de fraude electoral está a punto de desmoronarse", advirtió Newsom en X este jueves.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA. Foto: Banco del Bienestar / Adobe / Secretaria de Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Visa americana. Foto: iStock

¿Quieres renovar tu visa americana rápido? Aquí te decimos dónde y cómo hacerlo

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos