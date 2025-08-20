Austin, Texas. Los republicanos de Texas dieron el miércoles el primer paso hacia la aprobación de nuevos mapas legislativos que podrían otorgar a su partido hasta cinco nuevos escaños en la Cámara de Representantes, lo que probablemente desencadene una batalla nacional sobre la redistribución de distritos.

La aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Texas se produjo a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas congresionales para dar a su partido una mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara de Representantes federal en las elecciones del próximo año. Los mapas necesitan ser aprobados por el Senado estatal y firmados por el gobernador Greg Abbott antes de que se hagan oficiales.

Los legisladores demócratas de Texas retrasaron la votación durante dos semanas al huir del estado a principios de este mes en protesta, y a su regreso se les asignó vigilancia policial las 24 horas para asegurarse de que asistieran a la sesión del miércoles.

La aprobación de los mapas de Texas, con 88 votos a favor y 52 en contra, seguramente llevará a la Legislatura de California a aprobar también un nuevo mapa, el cual crearía distritos inclinados hacia los demócratas. A diferencia de Texas, el mapa de California requeriría la aprobación de los votantes en noviembre antes de hacerse oficial.

Los demócratas también han prometido demandar para impugnar el nuevo mapa de Texas y señalaron que los republicanos hicieron el movimiento político antes de aprobar la legislación para atender las mortales inundaciones que azotaron el estado el mes pasado.

El nuevo mapa amenaza varios de los distritos actualmente representados por demócratas, en especial distritos de mayorías latinas y afroamericanas.

La representante demócrata Bárbara Gerwin Hawkins calificó el plan de racista. Mientras que Ramón Romero, Jr. elegido en seis ocasiones por el distrito que incluye Fort Worth, dijo que Estados Unidos “debe ser un lugar” donde el pueblo escoge a sus representantes, no por una elección dónde ya se sabe quién va a ganar.

“Este rediseño de estos mapas es como nos quitan de la mesa en la que ya estamos, nos quitan nuestras voces donde ya teníamos una.. y nos dejan en silencio y no nos quieren escuchar”, puntualizó el legislador hispano de ascendencia mexicana.

Los republicanos podrían pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden al estado de Texas en la Cámara Baja, frente a los 25 que ostentan actualmente.

Está previsto que el nuevo mapa pase a ser considerado en el Senado estatal, donde los líderes republicanos tienen una posición aún más fuerte.

Se esperaba que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, convierta en ley el proyecto, ante la insistencia del mandatario estadounidense.

"Por favor, aprueben este mapa lo antes posible", instó Trump en redes sociales el lunes. "¡Gracias, Texas!, agregó el mandatario sobre su plan, que parece extenderse a estados como Ohio y Florida.

