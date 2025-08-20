Frank Caprio, juez de Rhode Island mejor conocido como el “juez más amable del mundo”, y quien se ganó el cariño de la gente por su empatía en los casos que manejaba, falleció este miércoles, informó su familia. Tenía 88 años.

En declaraciones a la cadena WJAR, afiliada a NBC, la familia informó del deceso de Caprio, un día día después de que él pidiera a sus seguidores desde la cama del hospital que rezaran por él.

“Desgraciadamente, he sufrido un revés, ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más”, dijo Caprio apenas el martes en su cuenta de Instagram, refiriéndose a una anterior batalla contra el cáncer de páncreas.

"Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, señaló la familia en la cuenta de Caprio.

"Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado perdura en los innumerables actos de bondad que inspiró".

A Caprio le diagnosticaron el cáncer de páncreas en noviembre de 2023. Su padre falleció de la misma enfermedad. Sin embargo, tras meses de quimioterapia, el juez mostró una mejoría.

"La batalla contra el cáncer de páncreas es algo que la mayoría de la gente teme. Muchos creen que es una sentencia de muerte. Es un sentimiento muy solitario”, dijo en su momento. Padre de cinco hijos, afirmó que el apoyo de éstos y de su esposa fue clave en su mejora.

En su post del martes, el juez pidió: "Creo que el Señor Todopoderoso nos cuida. Así que, recuérdenme en sus oraciones".

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta durante el día de su entierro, y calificó a Caprio como un “tesoro” que conectaba con la gente como “un símbolo de empatía en la magistratura, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad”.

"En su honor, esforcémonos cada uno por aportar un poco más de compasión al mundo, tal y como él hacía cada día", señaló la familia de Caprio.

Caprio, quien sirvió como juez municipal desde 1985, se ganó el apodo de “el juez más amable del mundo” por sus años en el programa nominado al Emmy “Caught in Providence” y su presencia en las redes sociales, donde tenía millones de seguidores.

En el programa, mostraban cómo resolvía sus casos.

Uno de ellos, quizá el más viral de todos, fue cuando exoneró a un abuelo de un cargo por exceso de velocidad cuando éste le explicó que iba rápido porque llevaba a su hijo, también víctima de cáncer, al hospital.

judge frank caprio has passed away. may his soul rest in peace.



pic.twitter.com/pvtAfbRAqo — desiburgerbacha (@shortiekiddo28) August 20, 2025

También ofreció anular una multa de mil dólares impuesta a un joven por fumar en zona prohibida, a condición de que su amigo, quien fungió como testigo pero terminó acusándolo, lo ayudara a dejar de fumar.

En otro caso, redujo una multa de 500 dólares, impuesta por música alta, a 50 euros, luego de que pedir al acusado que le mostrara “cómo se baila la bachata”.

