Estados Unidos suspendió la emisión de visas para conductores de camiones, anunció el jueves el secretario de Estado, , abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente .

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", escribió Rubio en X.

"El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses", añadió.

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esta acusación.

En el pasado, la administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.

