Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con dejar sin fondos a las escuelas del estado de California que no sigan sus políticas para las personas trans, que desde que regresó a la Casa Blanca se han basado en recortar derechos a esta comunidad.

"Cualquier distrito escolar de California que no cumpla con nuestras políticas sobre personas transgénero no recibirá financiación", escribió en un corto mensaje en su red Truth Social.

La mayoría de la financiación de las escuelas públicas viene de fondos estatales y locales. De acuerdo con ED100, un blog californiano especializado, la financiación federal suele representar entre un 8% y un 10% del prepuesto educativo de ese estado.

Una de estas subvenciones ya ha sido cancelada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Según explicó este jueves a Fox News un representante de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS; han acabado con la subvención para el programa de educación sexual de California porque el estado se negó a eliminar la "ideología de género radical" de su plan de estudios.

"La negativa de California a cumplir con la ley federal y eliminar la ideología de género atroz de los materiales de educación sexual financiados con fondos federales es inaceptable", dijo Andrew Gradison, secretario interino de esa oficina.

El Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) de California, que han dejado sin fondos, tenía como objetivo prevenir los embarazos adolescentes y la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

"La Administración Trump no permitirá que el dinero de los contribuyentes se utilice para adoctrinar a los niños", añadió Gradison.

Además, California no ha modificado todavía la legislación que permite a las atletas trans competir en deportes escolares femeninos, después de que Trump firmara un orden para prohibirlo y el Tribunal Supremo le respaldara.

Sin embargo, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró que ve "injusto" que las mujeres trans compitan en deportes femeninos, una postura más cercana a la de la Administración Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha impulsado iniciativas en al menos cuatro ocasiones contra el colectivo LGTBIQ+: eliminó el reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EU solo existen "dos sexos", retiró los pasaportes con género "X", prohibió a mujeres trans competir en deportes femeninos y excluyó a las personas trans de las Fuerzas Armadas.

Además, el Gobierno ha enviado citaciones a una veintena de especialistas y centros médicos que participaron en procedimientos para la reasignación de género en menores.

Y según publicó este miércoles The New York Times, estarían buscando también información confidencial de pacientes que hayan recibido algún tipo de terapia como bloqueadores de la pubertad, hormonas y/o cirugía.

