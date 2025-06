Un nuevo rumbo para el deporte mexiquense

Por fin, después de muchos años de espera y omisiones, el Estado de México está retomando con seriedad el camino del desarrollo deportivo. Este viernes se instaló formalmente el Consejo Directivo del Deporte del Estado de México, y después hará lo propio el Consejo Directivo Estatal.

Ambos órganos marcan un parteaguas necesario para retomar el rumbo y poner en marcha una verdadera política pública deportiva en la entidad, con visión integral, a largo plazo y con resultados medibles.

La maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado, ha demostrado desde el inicio de su gestión un genuino interés en fortalecer el deporte en la entidad. Hace un año me pidió personalmente trabajar en la creación de este Consejo, convencida de que era una pieza clave para articular esfuerzos, coordinar inversiones y devolverle al Instituto del Deporte del Estado de México el peso institucional que requiere.

Este Consejo Directivo no es una ocurrencia. Existía antes de 2015, cuando el Instituto fue reducido a una simple dirección general, perdiendo autonomía y fuerza legal. Desde entonces, el deporte mexiquense ha navegado sin timón. ¿El resultado? Un estancamiento que hoy las autoridades se han decidido a revertir.

La nueva conformación del Consejo es sólida y plural. Participan figuras clave del ámbito empresarial, deportivo y social. Entre ellas, destaca el Ing. Germán Jalil, Presidente del Consejo Empresarial del Estado de México, cuyo respaldo será determinante para sumar inversión privada al desarrollo deportivo. También se suma el Dr. Roberto Salgado Mercado, encargado de las relaciones institucionales del Deportivo Toluca Fútbol Club, aportando una visión profesional y de alto rendimiento al funcionamiento.

Este Consejo también tendrá el apoyo de uno de los empresarios más importantes de México como Valentín Díez, así como de Coparmex. Un servidor buscará ayudar al deporte mexiquense a llegar al más alto nivel. Y es que todos compartimos el objetivo de impulsar no sólo el alto rendimiento, sino también el deporte comunitario, el escolar y el recreativo. Porque el Estado de México, que es el segundo más poblado del país, merece una política deportiva incluyente y transformadora.

La instalación del Consejo contó con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por el maestro Miguel Ángel Hernández y que fue representada por el maestro Ricardo López Avendaño, quien es Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El evento recibió una cobertura amplia. Pero más allá del acto protocolario, lo urgente ahora es ponerse a trabajar. Ya propuse una acción concreta: Modernizar la Alberca Olímpica Juan Fernandez Albarrán, en Zinacantepec, con bancos de salida de última generación, como los que se usaron en Londres 2012. La inversión será de 500 mil pesos, que buscaré gestionar mediante patrocinio. Es inaceptable que nuestros nadadores entrenen en condiciones distintas a las que enfrentan en competencia oficial.

En la pasada Olimpiada Nacional se adquirieron esos bancos, pero la idea es que todo el país donde se nade y no nada más donde se hacen competencias cuenten con ellos, sino que todas las albercas donde practican niños y jóvenes las tengan, ya que es ridículo que aprendan a salir en bancos que no son oficiales y cuando llegan a los grandes eventos, no tienen la menor idea de cómo salir.

Este tipo de decisiones técnicas, pero estratégicas, son las que debemos replicar en todas las disciplinas. Si queremos tener atletas competitivos, necesitamos instalaciones dignas y entrenamientos con estándares internacionales.

Confío en que, bajo la conducción del maestro Manuel Sotomayor, este Consejo sesione con regularidad y entregue resultados claros y medibles. No podemos perder más tiempo. El deporte del Estado de México lo exige, y sobre todo, lo merece.

Profesor