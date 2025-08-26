Más Información

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Aranceles de Trump "exprimen" a estadounidenses: experto; pagan más por productos importados

La (UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del , señaló el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en Ciudad de México.

Junto al "crecimiento económico y la fiesta (...) también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada", dijo Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, al inaugurar el seminario.

La UNODC prevé en particular un "crecimiento de los mercados de apuestas ilegales". Y aunque es difícil cuantificarlos, "se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

El organismo también anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de 35 mil millones de dólares que movieron durante la anterior cita de Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta tres mil millones de dólares por la Copa del Mundo, que disputará 13 de sus partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.

