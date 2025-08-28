ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Más Información
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En una publicación en X, indicó que Alfredo y sus hermanos, "Los Chapitos", "tomaron el control de la facción de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso".
sg/mcc