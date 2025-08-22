Más Información

El gobernador de Florida, el republicano , advirtió que el fallo que ordena cerrar el centro de detención migratoria "" (Alligator Alcatraz) no disuadirá al estado de realizar deportaciones, por lo que siguen vuelos semanales para expulsar a migrantes.

"Esto no va a disuadirnos. Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando esa misión", declaró DeSantis a los medios un día después de la orden de una jueza federal parra desmantelar dentro de 60 días el sitio, al oeste de Miami, y prohibir el ingreso de más migrantes.

El mandatario estatal tachó de "activista" a la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, autora del fallo y que llegó al cargo nominada por el expresidente demócrata (2009-2017)

Fotografía tomada el 1 de julio de 2025 de la red social X, de la cuenta oficial de la Casa Blanca @WhiteHouse donde aparece el presidente de los Estados Unidos Donald Trump (i) durante una visita al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' en Florida (EE.UU.). Foto: EFE
Fotografía tomada el 1 de julio de 2025 de la red social X, de la cuenta oficial de la Casa Blanca @WhiteHouse donde aparece el presidente de los Estados Unidos Donald Trump (i) durante una visita al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' en Florida (EE.UU.). Foto: EFE

"Esta no es una jueza que nos iba a dar un trato justo", sostuvo el gobernador tras un evento en Panama City, norte del estado.

Además de apelar el fallo horas antes, DeSantis indicó que los esfuerzos para deportar a migrantes siguen en Florida, donde lanzó vuelos de deportaciones semanales desde la capital estatal, Tallahassee, en asociación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la Guardia Costera.

También citó un operativo de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP) que en las últimas 72 horas resultó en 200 inmigrantes detenidos, según datos del fiscal de Florida, James Uthmeier.

"Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo y continuaremos desplegando todos los recursos disponibles para identificar, aprehender, y remover a todos aquellos que busquen explotar nuestro estado y amenazar a nuestra gente", expresó DeSantis.

Ante la apelación del fallo, que estuvo a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, los demandantes afirmaron estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.

Pese a la orden, el Gobierno afirma que las deportaciones continuarán desel lugar, con una capacidad para 2.000 personas que esperaba crecer a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

Pero los demócratas consideraron que el Gobierno floridano ya anticipaba el fallo, pues el congresista federal Maxwell Frost contabilizó menos de 340 migrantes en el centro tras recorrerlo esta semana.

Además, DeSantis anunció hace una semana la apertura de un nuevo centro de detención llamado ‘’ (depósito de deportaciones), en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para más de 1.300 personas.

