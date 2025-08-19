Más Información

En un nuevo ciclo lectivo, una polémica ley firmada por el gobernador de , Ron DeSantis, entrará en vigor en las , permitiendo el castigo corporal a los alumnos que cometan ciertas infracciones, aunque para ello las autoridades educativas deberán obtener el consentimiento de los padres.

La controvertida ley, instaurada bajo el nombre de HB 1255, entrará en vigor en ciertos condados ya que en otros, como es el caso de Brevard, la política del distrito prohíbe estrictamente esta clase de castigos.

No obstante, la mayor parte de los distritos no tiene prohibiciones de este tipo, por lo que las escuelas deberán solicitar el consentimiento de los padres para realizar castigos físicos contra los alumnos.

La nueva legislación establece claramente que los maestros y otras autoridades educativas no pueden someter a los alumnos a estos castigos si no tienen el consentimiento de sus padres. Asimismo, la ley requiere la presencia de más de un adulto en el momento en el que se aplica el castigo.

De acuerdo al medio WFTV9, la legislación surgió luego de cuatro años de esfuerzos de estudiantes de la Universidad de Florida, quienes manifestaron reiteradamente su preocupación tras conocer el caso de un estudiante que fue castigado a golpes en Levy sin el consentimiento de sus padres.

Los castigos físicos a estudiantes en Florida

Al momento de tratar la ley, algunos legisladores aseguraron desconocer que aún se aplicaban los castigos corporales en el estado.

No obstante, las estadísticas, que no mienten, reflejan una realidad preocupante. En el año escolar 2023-2024, 17 distritos escolares reportaron 516 casos de castigo corporal, de acuerdo a la información recogida del Departamento de Educación de Florida (FDOE, por sus siglas en inglés).

Aunque los castigos físicos a estudiantes ya se aplicaban en el estado de Florida, la nueva legislación establece el requisito de obtener el consentimiento de los padres para proceder con esta cuestionada práctica.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

