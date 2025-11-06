París. Los ministros de Economía y de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales de Francia, Roland Lescure y Anne Le Henanff, respectivamente, enviaron una carta a la Comisión Europea para instar a adoptar medidas "provisionales" contra Shein y que lleve a cabo una investigación "sin demora" sobre la plataforma china de comercio electrónico.

"La Comisión Europea es la autoridad reguladora competente para garantizar que estas plataformas cumplan con el marco europeo. Por lo tanto, está facultada para iniciar una investigación e imponer las sanciones correspondientes", escribieron los ministros en una carta dirigida a Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de soberanía tecnológica, según reveló Le Parisien.

Por ello, "Francia insta a la Comisión Europea a que ejerza plenamente sus competencias, incluyendo la adopción de medidas cautelares contra la plataforma, y ​​a que lleve a cabo investigaciones sin demora para esclarecer por completo las irregularidades que propiciaron la venta de productos ilegales en dicha plataforma".

En la misma carta, el Gobierno francés también insta a la Unión Europea a "dar respuestas firmes ante cualquier fallo o deficiencia que se detecte como resultado de dicha investigación".

"Abriremos 200 mil paquetes durante esta operación (...) la plataforma no podrá decir que nos equivocamos de paquete: hoy vamos a abrirlo todo", dijo De Montchalin. Foto: de ARNAUD FINISTRE / AFP

Gobierno francés ordena abrir 200 mil paquetes de Shein

El gobierno francés ordenó la inspección de todos los paquetes de Shein llegados este jueves al aeropuerto de Chales de Gaulle de París, en torno a 200 mil, en el marco del proceso puesto en marcha para suspender la plataforma china por la venta de productos que no cumplan la normativa.

"Esta operación, de una magnitud excepcional, tiene como objetivo verificar la conformidad de los productos, la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras", explicó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.

El dispositivo está en manos de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF), la aduana y la policía de transporte aéreo y las fiscalías correspondientes, entre otros.

"Abriremos 200 mil paquetes durante esta operación (...) la plataforma no podrá decir que nos equivocamos de paquete: hoy vamos a abrirlo todo", dijo De Montchalin desde la zona de carga del aeropuerto de París, por donde transita el 90% de los casi 800 millones de artículos importados a Francia al año.

La operación tiene como objetivo reforzar el proceso judicial en curso contra Shein y "los primeros resultados revelan productos ilegales y que no cumplen con la normativa", entre ellos cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos, afirmó la ministra.

"Esto forma parte del procedimiento de suspensión iniciado por Francia contra Shein, con el fin de verificar el cumplimiento de la plataforma con nuestras normas en un plazo de 48 horas", dijo.

Francia suspenderá temporalmente la plataforma Shein hasta que demuestre que su contenido en línea cumple con la ley. Foto: AFP

Francia suspenderá la plataforma de Shein

El Gobierno francés inició La víspera el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma Shein hasta que demuestre que su contenido en línea cumple con la ley, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas y tras descubrirse que vende armas de categoría A (machetes y puños metálicos) en línea.

El Ejecutivo de Sébastien Lecornu se dio de plazo 48 horas, es decir, hasta este viernes, para analizar la situación.

Paralelamente, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, interpuso una demanda para bloquear la página web de Shein, según anunció el Ministerio de Economía, que confirmó que si, en el citado plazo, "los productos prohibidos siguen a la venta en la página web de Shein, se podrá emitir una orden de requerimiento digital", que permitirá al Gobierno "exigir la suspensión de la página web".

Apoyada en el marco de la Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor en 2023 y regula las plataformas, la petición de Francia recalca que "la venta reiterada de contenido ilegal" indica que Shein "ha incumplido sus obligaciones, en particular en lo relativo a la protección de menores, la lucha contra el contenido ilegal y la trazabilidad de sus vendedores", afirman los dos ministros en su carta.

Esa normativa europea faculta a la Comisión Europea para sancionar a estas plataformas con multas de hasta el 6% de su facturación global y, en casos de infracciones graves y reiteradas, pueden ser excluidas del mercado europeo.

"Nuestras normas se aplican a todos. Tanto en la calle como en internet, a los ciudadanos como a los gigantes digitales", destacó Lescure en la misiva.

Y Le Henanff añadió que "si Shein cree que está por encima de la ley, le demostraremos que se equivoca. Se acabó la impunidad".

"Debemos alertar a otros países europeos y garantizar que los productos ilegales retirados por Shein en Francia también se retiren en sus países", añadió la ministra.

Esta ofensiva del Gobierno francés coincide con la inauguración en París este miércoles de la primera tienda física de Shein, a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", que también afecta a AliExpress, y por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc