Francia anunció la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein hasta que cumpla con la legislación, tras una serie de polémicas, anunció la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu.
"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", indicó la oficina de Lecornu en un comunicado.
El anuncio coincide con la apertura en París de la primera tienda permanente del gigante asiático en el mundo, en plena polémica sobre la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que la justicia francesa investiga.
Shein, que fue fundada en China en 2012 pero ahora tiene su sede en Singapur, ya se ha comprometido a "cooperar plenamente" con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales.
La compañía enfrenta también críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida.
Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron la apertura de su tienda física en Francia, que se llevó a cabo este día en medio de un fuerte dispositivo policial.
Shein abre en París su primera tienda permanente, en medio de polémica por venta de muñecas sexuales
