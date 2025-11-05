Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

Francia anunció la activación de un procedimiento para "suspender" en su territorio la plataforma de comercio electrónico hasta que cumpla con la legislación, tras una serie de polémicas, anunció la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu.

"El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos", indicó la oficina de Lecornu en un comunicado.

El anuncio coincide con la apertura en París de la primera tienda permanente del gigante asiático en el mundo, en plena polémica sobre la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil que la justicia francesa investiga.

Shein, que fue fundada en China en 2012 pero ahora tiene su sede en Singapur, ya se ha comprometido a "cooperar plenamente" con las autoridades judiciales francesas y ha anunciado que está imponiendo una prohibición a todas las muñecas sexuales.

La compañía enfrenta también críticas por las condiciones laborales en sus fábricas y el impacto ambiental de su modelo de negocio de moda ultrarrápida.

Políticos, sindicatos y grandes marcas rechazaron la apertura de su tienda física en Francia, que se llevó a cabo este día en medio de un fuerte dispositivo policial.

