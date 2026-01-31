En México, muchos atletas de alto rendimiento enfrentan una doble vida: largas jornadas de entrenamiento y competencias alrededor del mundo, mientras buscan en la educación universitaria una herramienta para desarrollarse y Victoria Chávez es uno de esos ejemplos.

Además de destacar como referente de la Selección Mexicana de Flag Football, cursa la maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial en el Tecnológico de Monterrey, hecho que la llena de orgullo.

“Es muy bonito representar a una universidad, creo que te da identidad y el impulso para alcanzar todos los objetivos, lo cual se refleja en la vida. Mis días se dividen entre hacer tareas, entrenar y asistir al gimnasio. Son jornadas rápidas, pero intensas, y deben disfrutarse al máximo. Siempre agradezco que este deporte nos abra las puertas de las mejores universidades del país”, comentó.

Recalcó que, pese a lo complejo que resulta combinar estudios y deporte, es vital contar con una red de apoyo que impulse al atleta.

“Con disciplina estas dos etapas se pueden llevar de manera adecuada. Tengo compañeras que trabajan y juegan en el equipo; la clave es tener una red de apoyo. Es mi último año de elegibilidad en las categorías universitarias y espero ganar las medallas de oro con el Tec”, concluyó.