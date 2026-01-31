Victoria Chávez se ha consolidado como una de las grandes referentes de la Selección Mexicana de flag football, disciplina que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 vivirá su debut en la máxima justa de verano.

Para México, ese escenario representa una oportunidad histórica de buscar el podio y demostrar el gran talento que existe, recordando el bicampeonato que se ha logrado recientemente en dicho deporte.

El objetivo del equipo es claro: la medalla de oro. Chávez lo reafirmó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, al señalar que más allá de un sueño, los Juegos Olímpicos serán el espacio ideal para mostrar su talento y compartir su disciplina con el mundo.

“Claro que me veo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es mi sueño más grande darle una medalla olímpica a mi país. Me llena de orgullo ver que, después de tocar tantas puertas en el pasado, mi deporte esté en la justa. En Los Ángeles estaremos en casa. Sé que hay que prepararse todos los días para hacer un buen papel y ganar la medalla de oro”, comentó.

Chávez, quien porta con orgullo el jersey con el número “2” en la espalda, destacó el gran ambiente del equipo nacional, en el que todas están comprometidas con alcanzar la gloria, siempre con humildad y respeto hacia las rivales.

“El equipo mexicano de flag football es diferente al resto, porque tiene hambre de cumplir los sueños de cada una de nosotras. Tenemos un gran respeto por las rivales, sabemos que nadie está por encima del equipo y eso se nota. Todas somos estrellas, tenemos humildad y buscamos colocar el nombre de México en lo más alto”, resaltó.

Con la ilusión a tope por retomar en 2026 el buen camino del combinado y mantener resultados positivos, la jugadora defensiva agradeció poder representar a México.

“Representar al país es el mayor premio que puede tener un deportista, es un regalo de Dios. Es una recompensa por todo el trabajo que realizas, y es mi responsabilidad hacer que esto siga creciendo”, finalizó la jugadora.