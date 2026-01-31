México arranca 2026 con la mirada puesta en una meta histórica: conquistar el oro olímpico en el debut del Flag Football en Los Ángeles 2028. Como uno de los grandes candidatos al podio, el equipo nacional inicia su preparación con la firme convicción de demostrar que el talento mexicano puede brillar en la máxima justa deportiva.

En ese contexto, Victoria Chávez, referente indiscutible de la Selección Mexicana, subraya la importancia del siguiente reto: el Mundial en Alemania. Una competencia exigente, donde cada rival buscará frenar el ímpetu tricolor y donde México pretende dar el primer golpe de autoridad.

“En agosto tenemos el Mundial en Alemania, es importante obtener una medalla, para el ranking olímpico. El 2025 nos demostró que podemos trabajar en equipo. Somos un equipo de 18 mujeres valientes y comprometidas con el país que saldrá en busca de la medalla”, dijo.

Victoria, quien fue reconocida por el gobierno de Chihuahua con el Premio Teporca por su desempeño deportivo, dijo que el equipo nacional no siente presión y está listo para enfrentar a los mejores representativos en el mundo.

“Hay muchas potencias, todos quieren una medalla y sabemos que buscan vencer al campeón; nos preparamos para eso”, reafirmó.

Chávez, quien recientemente se recuperó de una lesión en la rodilla, recalcó su ilusión de, junto a sus compañeras, ser ejemplo para las niñas mexicanas: “Hay una gran responsabilidad al saber que muchas niñas en México nos observan, en especial ahora que estoy nominada a los premios de los Juegos Mundiales”.