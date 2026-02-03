México apunta al primer lugar del medallero en Santo Domingo 2026

En el calendario deportivo de 2026, México tiene una cita clave: Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana. Con la mira puesta en conservar su posición como potencia regional, la delegación tricolor buscará reafirmarse como referente y conquistar el primer lugar del medallero.

Para María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, este evento no representa únicamente una competencia más, sino el inicio del ciclo que culminará en Los Ángeles 2028. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, recalcó que la meta es clara: Consolidar la hegemonía deportiva del país en la región y abrir con fuerza el camino hacia la máxima justa.

“Los Centroamericanos son un reto, ya que marcarán el comienzo de una nueva era. Por supuesto, Colombia, República Dominicana y Cuba quieren ganarle a México, pero nosotros también aspiramos al primer lugar. Es el arranque del camino olímpico, un termómetro. Siempre hemos sido competitivos y tenemos grandes posibilidades de refrendar el liderazgo de México en esta zona, aunque no debemos confiarnos”, mencionó.

Alcalá, quien destacó la posibilidad de ver en esta competencia a nuevas figuras del deporte nacional, pidió a la sociedad seguir las pruebas y respaldar a los atletas. Señaló que cada deportista entregará su máximo desempeño, en busca de la medalla de oro.

“Es muy importante que la gente conozca a los atletas que nos representarán en Los Ángeles 2028. Debemos hacer un esfuerzo para que a México le vaya bien; si eso ocurre, se mejoran los premios, los patrocinios y, sobre todo, demostramos que somos triunfadores”, finalizó.