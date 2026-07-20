El clóset suele guardar ropa, zapatos o pertenencias personales, por lo que es normal que se acumulen olores debido a la falta de ventilación. Si quieres evitarlo, en De Última te decimos cuáles son algunos trucos sencillos que te ayudarán a mantener tu armario con un aroma agradable todos los días.

Para mantener un clóset libre de malos olores causados por la humedad, se recomienda ventilarlo todos los días durante unos minutos. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los mejores trucos para mantener tu clóset con buen aroma?

A continuación, te compartimos algunos consejos para que tu clóset y tu ropa siempre tengan buen aroma.

1. Ventila el clóset con frecuencia

Para que un clóset se mantenga fresco es recomendable abrir las puertas durante algunos minutos cada semana para disminuir la humedad acumulada y dejar salir los malos olores para que no se acumulen en dicho espacio.

2. No guardes ropa húmeda

Uno de los errores más comunes es almacenar prendas que no se secaron por completo. Los expertos opinan que una ligera humedad puede favorecer la aparición de moho y malos olores dentro del clóset.

Antes de guardar la ropa, asegúrate de que esté completamente seca, especialmente las prendas gruesas como chamarras, jeans o suéteres, pues sus tejidos tienen la capacidad de conservar la humedad por un largo periodo de tiempo.

Limpiar el clóset periódicamente evitará la aparición de ácaros o moho, provocados por guardar la ropa húmeda. Foto: Unsplash

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3. Limpia el interior del clóset

Limpia los estantes, cajones y barras con un paño de microfibra ligeramente húmedo y recuerda secar bien todas las superficies antes de volver a colocar la ropa. Los expertos recomiendan realizar este paso en cada cambio de temporada. De igual modo, puedes aprovechar este momento para retirar prendas que ya no usas y evitar la saturación del espacio.

4. Usa bicarbonato de sodio para absorber olores

Si tu clóset es un espacio totalmente cerrado, se recomienda colocar bicarbonato de sodio en un recipiente pequeño debido a su capacidad para neutralizar los malos olores. Cámbialo cada uno o dos meses para mantener su efectividad.

Si lo prefieres, puedes reemplazar el bicarbonato por el arroz, ya que este alimento es excelente para absorber la humedad acumulada.

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5. Usa bolsas aromáticas naturales

Por otro lado, si quieres otras alternativas para mantener tu clóset con buen olor, unas bolsitas de tela con lavanda seca, pétalos de rosa, romero u hojas de laurel son una opción práctica para aportar un aroma suave a tu espacio.

Además de perfumar tu guardarropa, ayudan a mantener alejados a algunos insectos.

Neutralizar los malos olores de tu clóset con bicarbonato o arroz y usar bolsas aromáticas naturales son excelentes opciones. Foto: Unsplash

Mantener un clóset con un aroma agradable no depende únicamente de utilizar aromatizantes. La limpieza constante, una buena ventilación y el control de la humedad son las claves para conservar tanto el espacio como la ropa en mejores condiciones.

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Con estos sencillos hábitos, mantendrás tu espacio fresco y agradable al olfato.

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