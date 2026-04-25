¿Tu regadera ya no tiene la misma presión de agua?; conoce las razones y cómo solucionarlo sin comprar otra

La disminución del flujo de agua en la regadera es un problema que se presenta con el uso continuo, especialmente en zonas donde el agua contiene altos niveles de minerales.

Con el tiempo, los minerales presentes en el agua pueden acumularse en el cabezal de la regadera, reduciendo el flujo normal del agua. Este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en lugares donde el agua contiene niveles elevados de calcio y magnesio, lo que genera depósitos sólidos en las salidas de agua.

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El sarro puede provocar daños en la piel y en el cuero cabelludo. Foto: Canva

Limpieza con vinagre blanco

Para la limpieza se utiliza una mezcla en proporción 1:1 de vinagre blanco y agua. Esta solución puede aplicarse de dos maneras: rociándola sobre la superficie afectada o sumergiendo la regadera en una bolsa con la mezcla cuando la obstrucción es más severa. En el primer caso, el tiempo de reposo recomendado es de entre 15 y 30 minutos, mientras que en el segundo se extiende entre 30 y 60 minutos.

Posteriormente, se recomienda frotar las boquillas con un cepillo suave y enjuagar con agua caliente para retirar los residuos. Al finalizar, se debe comprobar la presión del agua y, si persisten obstrucciones, repetir el procedimiento.

Prevención del sarro y mantenimiento

El mantenimiento regular ayuda a reducir la acumulación de minerales en la ducha. Una recomendación es realizar limpieza al menos una vez por semana, según indicaciones de un blog especializado en filtros de agua. Además, secar la regadera después de cada uso contribuye a disminuir la formación de depósitos en las boquillas.

como limpiar la regadera para eliminar sarro. Foto: Pexels

En casos donde la acumulación es frecuente debido a la dureza del agua, se considera la instalación de un filtro alcalino en la manguera como medida permanente para reducir la presencia de minerales.

Causa de la pérdida de presión

La pérdida de presión se produce cuando el agua caliente, al salir de la alcachofa en zonas con agua dura, se evapora y deja depósitos de minerales. Estos residuos sólidos se adhieren a las boquillas y obstruyen parcialmente el paso del agua, lo que reduce el caudal con el tiempo.

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