Sin embargo, en ambos casos su tiempo de vida útil depende de factores como la batería y los hábitos de conducción.Por eso, en Autopistas te decimos cuál es mejor.

La vida útil de los autos eléctricos e híbridos depende, en gran parte, de su batería. Foto: Pexels

¿Cuánto dura un auto eléctrico?

La vida útil de un auto eléctrico puede ser de 2 décadas. Si bien, las primeras versiones de los vehículos impulsados por energía eléctrica solían tener un periodo de duración por debajo de los de combustión, esto ha cambiado en la actualidad.

Un estudio realizado por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, analizó 300 millones de registros de pruebas recogidas entre 2005 y 2022. Aquí se encontró que las primeras versiones de los autos eléctricos eran de menor duración que los impulsados por gasolina.

Sin embargo, el avance rápido de la tecnología eléctrica ha permitido que ofrezcan mayores años de uso. Los investigadores señalan que los fabricantes han conseguido que la batería de sus autos tenga una vida útil promedio de 18,4 años, además de la capacidad de recorrer hasta 200,000 kilómetros.

Dichas cifras les permiten competir directamente con los autos de combustión, cuyo promedio de vida es de 15 a 20 años, esto de acuerdo con la aseguradora Mapfre.

No obstante, tanto en los autos eléctricos como en los híbridos, la batería juega un papel clave. Cuando este componente alcanza su vida útil, el vehículo se considera obsoleto si el cambio es más caro.

¿Dura más un auto eléctrico o híbrido?

De acuerdo con los expertos, los autos híbridos tienen una duración considerablemente menor que los eléctricos.

Aproximadamente, la batería de un auto híbrido alcanza un tiempo de vida de 8 a 10 años. Una vez que cumple su ciclo, el vehículo no puede sobrevivir sólo con el motor de combustión.

De acuerdo con la empresa especializada Hybrid Automotives, este tipo de vehículos necesitan la batería eléctrica para arrancar, para los sistemas eléctricos de frenado y, por supuesto, para permitir una conducción combinada.

Los autos híbridos no funcionan sin batería eléctrica. Foto: Pexels

Así que, tomando en cuenta que la batería es un componente esencial para ambos coches y que sin ella no podrían funcionar, los autos eléctricos terminan por ser más duraderos.

