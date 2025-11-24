En un nuevo movimiento audaz de Audi, la empresa alemana mostró su nuevo auto concepto desde el Salón del Automóvil de Guangzhou, se trata del nuevo AUDI E SUV, auto elaborado en colaboración con la empresa china SAIC Motor.

Este auto promete estar listo para producción y apunta a llegar a las salas de exhibición chinos en el transcurso del año 2026.

Audi colabora con Saic Motor para llevar autos eléctricos al mercado chino. Foto: Audi

¿Cómo es el AUDI E SUV?

El nuevo AUDI E SUV Concept debutó en el salón de Guangzhou como una de las propuestas más ambiciosas de la submarca de Audi, creada en colaboración con la empresa china, SAIC.

A nivel estético, el E SUV adopta un lenguaje más robusto y futurista que el de los Suv tradicionales actuales de la marca.

Dentro de está reinterpretación futurista de los SUV destacan la firma iluminada delantera con patrones interactivos, la parrilla cerrada con una textura tridimensional y un estilo musculoso, pensados para reforzar el carácter de esta SUV.

La parte trasera mantiene una barra luminosa completa que enfatiza el enfoque eléctrico y deportivo del auto..

Asimismo, el AUDI E SUV está construido sobre la plataforma ADP (Advanced Digitized Platform), desarrollada específicamente para vehículos eléctricos de nueva generación.

Esta plataforma promete integrar un sistema de infoentretenimiento basado en Android, actualizaciones y un ecosistema digital enfocado en el mercado chino.

Al interior del Suv, el concepto presume un tablero de estilo minimalista, con pantallas integradas y una consola flotante que busca reforzar la sensación de amplitud.

AUDI destaca la utilización de materiales reciclados para la elaboración de los acabados interiores, sin sacrificar la experiencia de un auto premium.

Este auto promete una autonomía de hasta 700 kilómetros. Foto: Audi

¿Cómo es la mecánica del AUDI E SUV?

En cuanto a mecánica, AUDI apuesta por un sistema de doble motor con 671 hp (500 kW), tracción integral y un modo de conducción que promete optimizar la respuesta y eficiencia según el estilo del conductor.

La batería de 109 kWh garantiza más de 700 kilómetros de autonomía en ciclo CLTC, una cifra clave para competir en el mercado chino. Además, la tecnología de 800 V permitirá recuperar alrededor de 320 km en solo 10 minutos en cargadores compatibles

¿Cuándo saldrá el AUDI E SUV?

No existe una fecha oficial sobre su lanzamiento, sin embargo esta Suv estará llegando a las salas de exhibición chinas durante todo el siguiente año.

Asimismo, Audi promete seguir trabajando con SAIC.

