Si estás pensando en estrenar auto, el Seat Ibiza 2026 podría ser una opción accesible dentro del segmento de los compactos. Además, este vehículo llega con mejoras en seguridad, conectividad e infoentretenimiento.

Actualmente se vende en las versiones Style, Xcellence y FR, pero ¿cuál es la más barata? Aquí te decimos sus características y precios.

Seat Ibiza 2026. Foto: Seat

Leer también Fecha límite para sacar licencia de conducir permanente

¿Cuáles son las versiones del Seat Ibiza 2026?

Xcellence

El Seat Ibiza 2026 Xcellence cuenta con motor de 4 cilindros, inyección multipunto, potencia de hasta 110 caballos de fuerza, 5,800 revoluciones por minuto (RPM) y 112 libras torque.

Esta versión añade una transmisión manual de 5 velocidades y una tiptronic de 6 velocidades, frenos delanteros de disco ventilado, frenos trasero de disco, suspensión delantera tipo McPherson y suspensión trasera de eje semirígido.

Tiene un diseño estilo deportivo y urbano, con faros full led para mayor visibilidad, faros de niebla, luces traseras en led y rines de aluminio de 17".

Los interiores ofrecen asientos con ajuste manual tanto para el conductor como los pasajeros, iluminación ambiental, salidas de aire iluminadas y acabados en color burgundy.

Para el infoentretenimiento, cuenta con 6 bocinas, cargador inalámbrico para celulares, pantalla de 9.2" y funcionalidades Keyless Advanced.

Seat Ibiza 2026. Foto: Seat

Style

La segunda versión es el Seat Ibiza 2026 Style, que cuenta con el mismo motor que el Xcellence: 4 cilindros, inyección multipunto y potencia de 110 caballos de fuerza, además de una transmisión manual de 5 velocidades y una triptronic de 6 velocidades.

En los interiores, los asientos son de ajuste de altura manual solo para el conductor, cuenta con salidas de aire en color gris neutro, iluminación ambiental y funciones Keyless Advanced para la apertura de puertas y botón de encendido.

En la parte externa incluye faros Eco LED, luces traseras LED, rines de aluminio de 17” y sensor de estacionamiento trasero para mayor comodidad en las maniobras.

Seat Ibiza 2026. Foto: Seat

FR

Finalmente, el Seat Ibiza 2026 FR integra un motor de 3 cilindros y de turbo inyección directa con una potencia de hasta 115 caballos de fuerza. Su transmisión manual es de 5 velocidades.

Es el modelo con el diseño más elegante; a diferencia de las otras versiones, cuenta con fascias al color de la carrocería (delantera y trasera), asientos delanteros deportivos FR y volante multifunción forrado en piel.

Para la seguridad, ofrece asistente de arranque en pendientes, detector de cansancio del conductor, indicador de presión de neumáticos, sistema de antibloqueo de frenos (ABS) y recordatorio de cinturones de seguridad visual y acústico.

¿Cuál es el Seat Ibiza 2026 más barato?

El Seat Ibiza 2026 Style es el más barato de la línea con un precio de $357,900; mientras que la versión Xcellence cuesta $374,900 y la FR se puede encontrar desde los $414,900.

Leer también Jeep Recon 2026: su nuevo SUV eléctrico

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters