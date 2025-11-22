Si manejas una motocicleta, es importante que las llantas siempre vayan a la presión adecuada para evitar accidentes, derrapes, ponchaduras y hasta aquaplaning, especialmente cuando realizas viajes largos en la carretera.

En este tipo de vehículos, el nivel de aire al que deben ir los neumáticos depende de factores como las condiciones del camino, el peso de carga y hasta las condiciones climáticas. Pero no te preocupes porque en Autopistas te compartimos una breve guía.

La presión de las llantas de una motocicleta se debe revisar periódicamente. Foto: Freepik

¿Qué pasa si las llantas de moto no tienen la presión adecuada?

Cuidar la presión de las llantas de una moto es esencial porque influye directamente en la seguridad de los pasajeros, en el desempeño y hasta en el gasto de combustible.

Una presión incorrecta puede hacer que la moto pierda estabilidad, aumente la distancia de frenado y reduzca el agarre, especialmente en curvas. Además, si los neumáticos están muy bajos, se desgastan rápido y pueden incluso reventarse.

Por el contrario, si la presión está demasiado alta, las llantas tienen menor tracción y vibran. Por eso, el fabricante Metzeler recomienda mantener la presión adecuada para garantizar un manejo más seguro, suave y eficiente.

¿A qué presión deben ir las llantas de una moto?

La presión ideal para las llantas de una moto siempre será la que se indique en el manual de usuario, ello porque el fabricante lo calcula conforme el peso, el tipo de camino para el que fue diseñada y los modos de conducción.

La Guía de la Presión de las Llantas, publicada por el fabricante Michelín, señala que la presión recomendada en pista es la siguiente:

Llantas delanteras: de 1.7 bares (18 PSI) a 2.4 bares (34 PSI)

Llantas traseras: de 1.3 bares (18 PSI) a 2.4 bares (34 PSI).

Las llantas de moto deben tener la presión recomendada por el fabricante. Foto: Freepik

Recomendaciones adicionales

Monitorea la presión de las llantas de la moto cada 2 semanas.

cada 2 semanas. Mide la presión de las llantas con el neumático frío (es decir, cuando no se hayan usado al menos 2 horas o que hayan rodado menos de 3km a velocidad reducida).

No desinflar las llantas en caliente.

Cambiar los tapones de las válvulas una vez que termines de revisarlas.

Supervisa que el desgaste de la banda de rodamiento no sea menor a 2 mm.

