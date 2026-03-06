Si miramos atrás, al año 2011, Audi presentó la primera generación del Q3 en el Salón del Automóvil de Shanghái. En ese entonces, el segmento de las SUV compactas de lujo no era tan competitivo como ahora. De hecho, su único rival directo era la BMW X1. Hoy, la historia es muy distinta. La competencia cada vez es mayor y Audi responde con la tercera generación del Q3.

Foto: Audi

¿Qué trae de nuevo esta SUV de Audi?

En el exterior, los cambios más notables se encuentran al frente: una nueva parrilla Singleframe, que enfatiza la anchura del SUV. El sistema de iluminación también cambia, ya que ahora se integra de forma más aerodinámica a la carrocería y con más tecnología.

Lateralmente, la silueta conserva sus líneas generales, pero se refine con detalles visuales en las luces, que ahora tienen una distribución más segmentada. En la parte trasera, se encuentran los nuevos faros con tecnología OLED y los característicos cuatro aros de Audi pero en esta ocasión retroiluminados. Además, por primera vez en este modelo, se incorporan faros Matrix LED, vinculados al sistema de asistencias al conductor.

Foto: Audi

Interior renovado de Audi Q3

Sin embargo, dentro del habitáculo encontramos posiblemente los cambios más visibles. Se integran dos nuevas palancas, las cuales están en la columna de la dirección del volante en el lado derecho funciona para el cambio de marchas y otra para controlar funciones como iluminación, un cambio que nos brinda más espacio en la consola central. Una pantalla panorámica para el cluster de instrumentos de 11.9 pulgadas y otra de infoentretenimiento de 12.8 pulgadas, además de un head up display con la información más importante.

Fotos: Cortesía Audi

¿Cuántas versiones estarán disponibles?

Al mercado mexicano llegaron sus 2 tipos de carrocerías (SUV y Spotback) y 2 distintos motores: 1.4 L. TFSI de 150 hp y 2.0 L. TFSI de 204 hp.

¿Cuánto cuesta la Audi Q3 2026?

La Audi Q3 en su versión SUV llega en 4 versiones:

Dynamic: $864,900 pesos 1.4 L. TFSI de 150 hp

Select: $919,900 pesos 1.4 L. TFSI de 150 hp

Sport: $999,900 pesos 2.0 L. TFSI de 204 hp

sLine: $1,034,900 pesos 2.0 L. TFSI de 204 hp

Foto: Audi

La Audi Q3 en su versión Sportback llega en 3 versiones:

Select: $969,900 pesos 1.4 L. TFSI de 150 hp

Sport: $1.044,900 pesos 2.0 L. TFSI de 204 hp

sLine: $1,079,900 pesos 2.0 L. TFSI de 204 hp

