El BMW serie 3 es el auto más vendido por la marca alemana en toda su historia. Con eso la marca alemana está rediseñando su futuro y el Serie 3 será uno de los primeros en reflejarlo.

Después de décadas siendo el referente de la conducción deportiva en sedanes, ahora la historia da un giro metiendo al Serie 3 a la era eléctrica con el nuevo BMW i3, un modelo que no solo cambia el motor, sino toda la lógica del vehículo.

Fotos: BMW cortesía

Un Serie 3 que deja atrás la gasolina

De entrada, este nuevo BMW i3 se presenta como el primer Serie 3 totalmente eléctrico, y lo hace bajo la nueva generación de vehículos conocida como “Neue Klasse”.

La versión inicial será el i3 50 xDrive, con dos motores eléctricos, uno por cada uno de sus ejes, lo que le permite tracción integral. En conjunto, entrega 345 kW (469 hp) y 476 lb-pie.

Sin embargo, más allá de los números, BMW pone el foco al nuevo sistema Panoramic iDrive, el concepto Symbiotic Drive y un nuevo “cerebro” llamado Heart of Joy, que promete respuestas mucho más rápidas en la conducción.

Fotos: BMW cortesía

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Diseño familiar, pero con una nueva intención

Aunque lo cambia casi todo, el diseño busca mantener su identidad, aunque casi no lo parezca. El nuevo i3 conserva proporciones del Serie 3, como la distancia entre ejes larga y los voladizos cortos.

Sin embargo, hay ajustes importantes. El frente integra una nueva firma lumínica donde los faros y la parrilla se combinan visualmente, mientras que la parte trasera enfatiza líneas horizontales más limpias.

Interior digital y centrado en el conductor

Por dentro, el cambio es aún más evidente. Al ser ahora eléctrico permitió modificar el espacio interior, con una cabina más espaciosa.

El sistema Panoramic iDrive domina la experiencia, con una interfaz que recorre el tablero y reduce la necesidad de controles físicos. Aun así, la marca insiste en mantener la orientación hacia el conductor.

Fotos: BMW cortesía

Autonomía y carga

Uno de los datos que más llama la atención es su autonomía: BMW habla de hasta 900 kilómetros bajo ciclo WLTP (aunque por ahora son cifras provisionales).

Además, podrá cargar a potencias de hasta 400 kW en corriente directa. En condiciones ideales, esto permitiría recuperar hasta 400 km de autonomía en solo 10 minutos.

Detrás de esto está la nueva generación de tecnología eDrive, con arquitectura de 800 voltios y baterías más densas gracias al diseño “cell-to-pack”.

Fotos: BMW cortesía

Producción y lo que viene para BMW

Se fabricará en la planta de Múnich a partir de agosto de 2026, en una línea que está siendo adaptada para producir autos eléctricos en los próximos años.

Un cambio que también impacta a México

Aunque aún no hay fecha confirmada para México, el peso del Serie 3 dentro del portafolio de BMW hace pensar que este modelo también llegará también a nuestro mercado.

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