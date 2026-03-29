El mantenimiento de una moto es fundamental y no debe ignorarse pues, además de garantizar su funcionamiento correcto, contribuye directamente a la seguridad del conductor y a prolongar la vida útil del vehículo.

En ese sentido, es necesario revisarla periódicamente y prestar atención a las diferentes señales que previenen posibles fallas. Hoy en Autopistas te decimos cada cuánto se le hace el servicio.

Hacer el servicio a una moto significa darle mantenimiento preventivo. Foto: Freepik

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¿Cada cuántos kilómetros se le hace servicio a una moto?

El tipo de servicio que requiere una moto depende de su kilometraje, por ello es importante saber qué revisar y en qué momento hacerlo. De acuerdo con información del fabricante Royal Enfield, realizar el mantenimiento de dichos vehículos garantiza que estén listos para rodar, ya sea en viajes cortos o largos.

¡Ve tomando nota! Los aspectos a evaluar por kilometraje son:

Niveles de aceite, presión de llantas y ajustes de cadena: cada 1,000 Km.

Cambio de aceite y limpieza del filtro de aire: entre 5,000 y 10,000 Km.

Revisión completa de frenos y ajuste de la cadena: cada 5,000 Km.

Cambio de bujías y revisión de todo el sistema eléctrico: después de los 20,000 Km.

Al llevar a tu motocicleta a las revisiones periódicas con un mecánico, también reduces la probabilidad de que se presenten fallas más costosas de reparar.

Encuentra un mecánico de confianza para hacer el servicio a tu moto. Foto: Freepik

¿Cómo saber si tu moto necesita mantenimiento?

En muchas ocasiones, los conductores de motos no prestan atención a ciertas señales de alerta que indican un funcionamiento inadecuado, lo que puede ocasionar fallas en la aceleración, pérdida de potencia o averías graves en el motor.

Siguiendo con la información de Royal Enfield, estos son los indicadores más comunes de que una motocicleta necesita mantenimiento urgente:

Ruidos inusuales: pueden ser provenientes del motor, la cadena o los frenos.

Pérdida de potencia: si ya no acelera como antes podría ser un problema relacionado con el motor o el filtro de aire.

Vibraciones: pueden indicar problemas en la suspensión o la alineación.

Humo excesivo: si la moto expulsa mucho humo por el escape, es probable que tenga problemas de combustión.

Con estas señales sencillas de reconocer es posible asegurarse de que una moto funcione correctamente y, al mismo tiempo, dure más años de los convencionales.

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