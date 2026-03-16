¡Tómalo en cuenta! Dar de alta las placas de una moto usada es un trámite muy importante al momento de comprar un vehículo de segunda mano, pues garantiza que se encuentra registrado legalmente a tu nombre, de esta forma podrás circular sin ningún inconveniente, además, con las matrículas actualizadas podrás evitar multas y sanciones como la retención del vehículo.

¿No sabes cuánto cuesta este trámite, ni qué requisitos necesitas? En Autopistas te contamos todos los detalles para dar de alta las placas de tu moto usada sin ningún inconveniente.

Con tus placas actualizadas puedes evitar multas. Foto: Cortesía Honda

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¿Cuáles son los requisitos para dar de alta las placas de una moto usada?

Antes de iniciar el trámite del alta de placas, es necesario que solicites una cita en los Centros de Servicio de Tesorería disponible en https://tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas/public/citas. Posteriormente debes obtener la "Emisión de Formato Múltiple de Pago por concepto de Derecho de Alta para Motocicletas".

Considera que toda la documentación debe ser original, vigente, legible, sin tachaduras, ni enmendaduras, además es necesario que tengas tu LlaveCDMX habilitada. Estos son los requisitos que deberás presentar.

Personas Físicas

Identificación oficial (original, vigente y con fotografía)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar que incluya domicilio actual completo

Comprobante de propiedad.

No tener adeudos de tenencia y contar con tarjeta de circulación vigente.

Constancia o certificación de baja de la Entidad Federativa de procedencia en original.

Línea de captura pagada (original y copia).

Personas Morales

Identificación oficial, vigente, con fotografía de la persona representante legal (original y copia).

Comprobante de domicilio de la empresa (original y copia).

Acta constitutiva original (o copia certificada ante Notario Público) y copias de la carátula, la hoja en donde se establece la constitución, la o las personas apoderadas y la hoja de sellos y firmas.

RFC de la empresa.

Poder Notarial (en donde se otorga el poder para ejercer actos administrativos) (original y copia).

Línea de captura pagada (original y copia).

En la ventanilla, se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación que entregues, posteriormente y se te entregará una hoja de validación de datos para tu firma de conformidad con la información contenida.

Al final, te entregarán la Constancia de Alta placa de tu moto y tu tarjeta de circulación. Es importante que verifiques que los datos en la documentación coincidan con la matrícula y la tarjeta de circulación.

Cuando te entreguen tus placas, es importante que verifiques tu información. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta el alta de placas de una moto usada?

¡Tómalo en cuenta! El costo del alta de placas de una moto usada es de $709 pesos. Considera que este precio solo incluye el pago de derecho de alta; adicionalmente, se cobrará la tenencia correspondiente.

Recuerda que para que el proceso se lleve a cabo de forma rápida y sencilla, debes llevar completos todos tus documentos y acudir puntual a tu cita; en caso de no asistir, deberás reagendar para obtener las placas.

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