Prácticamente llegamos al termino del primer trimestre del año y uno de esos gastos que nunca perdona a los automovilistas en México es la tenencia vehicular, una de las principales obligaciones fiscales para quienes tienen auto o motocicleta.

La buena noticia es que ya existe una forma legal de obtener un subsidio del 100% en la tenencia. Si cumples ciertos requisitos, puedes ahorrarte varios miles de pesos. Aquí te explicamos cómo hacerlo en 2026.

¿Cuánto debe valer mi vehículo para no pagar tenencia en 2026?

Durante los últimos 13 años, para ser acreedor al 100% de descuento en el pago de la tenencia, el valor del vehículo no debía superar los $250,000 pesos con IVA incluido. Y seamos honestos, hoy en día, encontrar un auto nuevo a ese precio es casi imposible.

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Como bien dice el dicho, más vale tarde que nunca. Para 2026, el Gobierno de México actualizó este límite con el objetivo de que más automovilistas puedan acceder al beneficio.

Nuevo valor máximo del vehículo para no pagar tenencia: $638,000 pesos con IVA incluido

¿Hasta cuándo tengo para obtener el subsidio del 100%?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, la fecha límite para acceder al subsidio del 100% en la tenencia vehicular es el 31 de marzo de 2026.

Requisitos para no pagar tenencia vehicular en 2026

Para obtener el subsidio y no pagar tenencia en México, necesitas cumplir con los siguientes puntos:

Pagar el refrendo vehicular 2026 antes del 31 de marzo

No tener adeudos de tenencias de años anteriores

Contar con tarjeta de circulación vigente o realizar su renovación

Que el valor de tu auto no supere los $638,000 pesos con IVA incluido

Ser persona física o persona moral sin fines de lucro

Los interesados en el beneficio pueden generar su formato de pago a través del Portal de Servicios al Contribuyente, disponible en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/.

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