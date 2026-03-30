Como antesala al Salón Internacional del Automóvil, que se llevará a cabo del 3 al 12 de abril en Nueva York, la marca japonesa Infiniti presentó al mundo las características de su nuevo deportivo: el QX65, un auto que, según la empresa, cuenta con un interior lujoso y un rendimiento enérgico y gratificante.

“El nuevo Infiniti QX65 2027 acelera a Infiniti hacia su próxima era, basándose en una impresionante herencia de lenguaje de diseño destacado, experiencias lujosas para los clientes y un rendimiento refinado del conductor", afirmó Eric Ledieu, vicepresidente de Infiniti Américas.

Este SUV se fabricará en Smyrna, Tennessee y promete un estilo deportivo, dinámico y acentuado por la pintura Sunfire Red. Si quieres conocer los detalles más relevantes de este lanzamiento, sigue leyendo.

Este modelo se fabricará en Smyrna, Tennessee. Foto: Infiniti

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¿Cómo es el nuevo QX65 2027?

El nuevo auto deportivo de Infiniti tiene un motor turbo de compresión variable (VC-Turbo), acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades que ofrece 268 caballos de fuerza y 286 libras-pie de torque.

Este vehículo llegará en 3 versiones: Sport, Luxe y Autograph. El primero, destaca por su diseño de parrilla delantera más deportivo, además cuenta con ruedas de 20 pulgadas, revestimiento de techo de grafito y molduras interiores de carbonita negra brillante. De igual forma, los detalles exteriores, como las molduras de ventanas, rieles de techo, molduras de puertas, protector de parachoques trasero, vienen en negro brillante.

En cuanto a la versión Autograph, el exterior viene con molduras de ventana de cromo satinado, llantas de aleación con acabado mecanizado de 21 pulgadas y un techo pintado de negro. Sin embargo, lo más importante de esta variante, es su cabina, pues presenta lo mejor de la artesanía de la marca, con tonos madera de poro abierto, un tablero acolchado y asientos de cuero semianilina que está inspirado en los pliegues en capas de un kimono.

En temas de seguridad, ambas versiones incluyen advertencia predictiva de colisión frontal, advertencia de punto ciego, intervención de punto ciego, prevención de cambio de carril y asistencia de luces altas, sensores de aparcamiento traseros y ProPILOT Assist.

Finalmente, el Infiniti QX65 tiene Apple CarPlay y Android Auto, además de cuatro puertos USB-C, una plataforma de carga inalámbrica estándar Qi2 y pantallas duales estándar de 12,3 pulgadas.

El QX65 2027 cuenta con tecnología potente y simplificada. Foto: Infiniti

¿Cuándo llega el QX65 de Infiniti?

¡Toma nota! El Infinti QX65 2027 llegará a los minoristas en Estados Unidos a principios del verano de este año. Estos son los precios (en dólares) anunciados por la marca de autos: Luxe $53,990, Sport $55,690 y Autograph $62,590.

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