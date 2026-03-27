Hoy en día se vive una transición hacia la electrificación dentro del segmento de los hypercars, un ejemplo de ellos es el Aston Martin Valhalla uno de los proyectos más ambiciosos de la marca británica. Básicamente, es su primer vehículo de producción con motor central y sistema híbrido enchufable en la historia de la marca.

Y es que este modelo puede desempeñarse tanto en circuito como carretera, bajo una arquitectura que toma inspiración directa de la Fórmula 1.

Foto: Benito Martinez Gil

Un tren motriz híbrido con cifras de Hypercar

Empecemos por lo importante, el Valhalla integra un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor V8 biturbo de 4.0 litros y tres motores eléctricos. En conjunto, el sistema entrega 1,079 hp y 1,100 Nm de torque (aprox. 811 lb-pie).

El motor a combustión genera 828 hp, mientras que los motores eléctricos aportan 251 hp adicionales. Dos de estos motores están ubicados en el eje delantero y permiten funciones como vectorización de par, regeneración de energía y manejo en modo 100% eléctrico.

Foto: Benito Martinez Gil

Todo esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada a 350 km/h.

Modo eléctrico y tracción avanzada

Uno de los puntos relevantes es su capacidad de operar en modo totalmente eléctrico. En este caso, el auto se mueve únicamente con el eje delantero, con una autonomía aproximada de 14 km y velocidad máxima de 140 km/h.

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No existe conexión mecánica entre los ejes. En su lugar, el sistema gestiona la tracción mediante electrónica avanzada, combinando vectorización de par, diferencial electrónico trasero y distribución inteligente de potencia.

Foto: Benito Martinez Gil

Aerodinámica activa y enfoque en pista

Otro elemento imposible de no mencionar es su aerodinámica activa. El sistema es capaz de generar más de 600 kg de carga aerodinámica desde 240 km/h, manteniéndose estable hasta su velocidad máxima.

Incluye funciones como DRS y freno de aire, lo que permite modificar el comportamiento del vehículo dependiendo del modo de manejo. En modo Race, el alerón trasero se eleva hasta 255 mm para maximizar el apoyo aerodinámico.

Foto: Benito Martinez Gil

Chasis, peso y configuración

El Valhalla utiliza un monocasco de fibra de carbono con subchasis de aluminio. Su peso en seco es de 1,655 kg, lo que permite una relación peso-potencia de 652 hp por cada 1,000 kg.

Integra suspensión tipo pushrod inspirada en Fórmula 1 al frente, sistema multibrazo atrás y frenos cerámicos de carbono con discos de 410 mm adelante y 390 mm atrás.

Foto: Benito Martinez Gil

Producción limitada y posicionamiento

Este hyercar será extremadamente coleccionable ya que tendrá una producción limitada a 999 unidades a nivel global.

De entrada, el Valhalla no solo representa un cambio tecnológico para Aston Martin, también marca el inicio de una nueva etapa donde la electrificación se combina con desempeño extremo. Y es que, más allá de cifras, el enfoque está en integrar sistemas híbridos sin perder la experiencia de manejo que caracteriza a este tipo de vehículos.

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