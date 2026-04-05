Elegir un auto no es una decisión que se tome a la ligera, pues los conductores deben considerar aspectos como el diseño, la seguridad, el equipamiento y, por supuesto, el precio.

En este contexto, muchas personas creen que para tener un vehículo con buen equipamiento es necesario gastar mucho dinero; sin embargo, actualmente es posible encontrar opciones muy accesibles en el mercado.

Si estás buscando un coche para estrenar en 2026, en Autopistas te contamos cuál es la mejor alternativa.

Pregunta por las ofertas existentes en las agencias al comprar un auto. Foto: Freepik

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¿Cuál es el auto nuevo más barato en 2026?

Este auto es el Renault Kwid, cuyo precio de lista va desde los $251,500. Tiene un motor de gasolina de 1.0 litros que alcanza 66 caballos de fuerza y 69 libra-pie de torque; además, se vende en colores Gris Estrella, Gris Cassiopee, Rojo Fuego, Blanco Glaciar o Negro Nacarado.

En seguridad, cuenta con frenos con Sistema Antibloqueo (ABS), Sistema de Frenado de Urgencia (AFU), detector de presión de llantas﻿, 4 bolsas de aire, Control Anti-volcadura (ROM), Asistencia de Arranque en Pendientes (HSA), seguros eléctricos, entre otras funciones.

Específicamente, la versión más barata es la INTENS MT y cuenta con rines de acero de 14" color acero, aire acondicionado﻿, desempañante y limpiador en cristal trasero, espejos laterales com ajuste manual y apertura de cajuela eléctrica.

En cuanto a confort, integra un sistema de audio con entrada auxiliar, USB-C, USB-A y Bluetooth.

El Renault Kwid 2026 es el auto nuevo más barato. Foto: Renault

¿Qué otros autos nuevos son baratos en México?

En el mercado hay otras opciones que se pueden conseguir por un precio similar, aunque con diferentes niveles de equipamiento en seguridad y tecnología:

Nissan March 2026, desde $216,900.

MG3 Cool MT, desde $249,000.

Chevrolet Aveo Hatchback 2026, desde $255,900.

Hyundai GRAND i10 SD 2026, desde $259,000.

Comprar un auto nuevo y barato este 2026 es posible, pues el mercado mexicano ofrece diversas opciones que se ajustan a todos los tipos de presupuestos.

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