Si estás pensando en vender tu auto, debes saber que hay dos trámites que se deben hacer inmediatamente para deslindarte de cualquier responsabilidad civil y penal.

Estos documentos no sólo respaldan la venta legal del vehículo, sino que también evitan problemas a futuro para ti como vendedor y para el comprador. Hoy en Autopistas te decimos cómo se realizan.

El propietario de un auto es quien aparece registrado en el control vehicular estatal. Foto: Unsplash

Leer también Nissan Versa y Sentra 2026: precios y versiones en México

¿Qué es el "Aviso de venta vehicular" y para qué sirve?

El "Aviso de venta vehicular" es un trámite mediante el que se notifica oficialmente a las autoridades que ya vendiste tu auto. En la Ciudad de México y el Estado de México es obligatorio, y por lo general también aplica en el resto de entidades.

Se presenta ante el control vehicular del estado y, a la par, los cambios quedan registrados en el sistema del Registro Público Vehicular (Repuve).

Este aviso es constancia de que desde cierta fecha el vehículo dejó de ser tuyo, por lo que te protege si después imponen una multa de tránsito a la unidad, adeudos de tenencia o verificación, accidentes o si se utiliza para cometer un delito.

Por lo anterior, es crucial generarlo inmediatamente después de vender el coche o cuando se lo entregas al comprador.

Si el auto que has vendido tiene placas del Edomex, entonces debes tú debes generar el aviso en el sitio https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/Aviso/A_Inicio.jsp?P=2; mientras que en la CDMX se genera en el portal https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=330.

En ambos sitios, necesitarás tener a la mano el número de placas, número de serie (VIN), datos del vendedor, datos del comprador y fecha de la venta.

Sin embargo, es importante mencionar que el "Aviso de venta vehicular" no cambia automáticamente al propietario. El comprador es quien debe hacer éste segundo trámite ante la autoridad estatal.

El "Aviso de venta vehicular" y el "Cambio de propietario" son trámites obligatorios al vender un auto. Foto: Unsplash

¿Cómo hacer el "Cambio de propietario" de un auto?

Por otra parte, el "Cambio de propietario" es un trámite administrativo mediante el que se actualiza el registro oficial de un vehículo para que aparezca a nombre del nuevo dueño.

Este trámite también se realiza ante el control vehicular del estado y, de igual manera, los cambios quedan registrados en el Registro Público Vehicular.

Cuando se realiza el "Cambio de propietario", el nombre del dueño en el padrón vehicular se actualiza, se emite una nueva tarjeta de circulación, y las multas, impuestos y obligaciones pasan al nuevo propietario.

Por eso también es importante realizarlo después de la venta, y el encargado de hacerlo es el comprador, no el vendedor.

En el Edomex se realiza en el mismo portal de control vehicular, iniciando el trámite de “Cambio de propietario”, capturando los datos del vehículo, subiendo los documentos digitales solicitados, generando la línea de pago ($679.00) y acudiendo a un módulo para validar los documentos y recibir la nueva tarjeta de circulación.

Y en CDMX se puede hacer en el portal de la Secretaría de Movilidad, iniciando sesión con la cuenta Llave CDMX, generando una cita en línea para cambio de propietario, pagando el trámite ($433.00) y presentando en un módulo los documentos, ello para recibir la nueva tarjeta de circulación.

Tanto el "Aviso de venta vehicular" como el "Cambio de propietario" son dos trámites prioritarios en la venta de un auto. Recuerda que el primero lo debe llevar a cabo el vendedor y el segundo el comprador. Así no habrá problemas con la ley.

Leer también Tenencia CDMX: Esta es la fecha límite para obtener descuento del 100%

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters