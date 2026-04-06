Es una realidad: hay gasolineras que realizan un mal suministro, lo que quiere decir que no venden completos los litros por los que se paga. Aunque este es un miedo común entre los conductores, las autoridades tienen un método efectivo para corroborarlo.

Hoy te decimos cuál es la función de esas pruebas volumétricas y por qué es importante reportar irregularidades en el despacho del combustible.

Si la gasolina te rinde menos, es probable que no te estén despachando bien. Foto: Freepik

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¿Cómo se verifica que las gasolineras vendan litros completos?

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es quien lleva a cabo las pruebas volumétricas con instrumentos certificados.

De manera permanente, esta dependencia verifica que los establecimientos que expenden combustible cumplan con la normatividad vigente aplicable, principalmente con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad, la NOM-005-SCFI-2017 y la NOM-002-SCFI-2011.

El objetivo de la inspección es garantizar que las bombas de combustible despachen los litros sin irregularidades.

Como consumidor, al detectar una anomalía es posible levantar un reporte y la dependencia realizará una nueva revisión; en caso de identificar alteraciones en el despacho, puede proceder a su inmovilización.

En otros países, como España, este procedimiento se lleva a cabo con la prueba de la probeta, método que comúnmente se utiliza para verificar si una gasolinera está despachando litros completos.

¿Cómo funciona? Con una probeta homologada, el personal de la gasolinera despacha una cantidad específica, por ejemplo, 10 o 20 litros.

La gasolina se va vertiendo en la probeta y se revisa si el nivel coincide exactamente con la marca de medición. Para una mejor lectura, el instrumento se encuentra graduado.

Si el nivel queda por debajo, significa que la bomba está despachando menos gasolina de la que marca. Pero si coincide, quiere decir que está en regla.

Levanta tu reporte si detectas irregularidades en el despacho de gasolina. Foto: Freepik

¿Qué hacer si te dan menos gasolina en México?

Como lo mencionamos anteriormente, la Profeco es quien realiza las pruebas de medición volumétrica en las gasolineras. Pero como cliente, debes prestar atención a ciertos indicadores para saber si te están despachando bien:

La NOM-005-SCFI-2017 indica que antes de comenzar el llenado, el indicador de la bomba tiene que estar en ceros.

La manguera no tiene que botarse constantemente.

El tanque debe llenarse a ritmo constante, no demasiado rápido.

Si pides tanque lleno y sabes que su capacidad es de 50 litros, pero en la pantalla de la bomba marca menos, entonces quiere decir que algo está fallando.

Ya en la conducción, otra señal es si el combustible te dure menos de lo normal.

Si detectas estas señales o sospechas que te están vendiendo litros incompletos, levanta tu reporte ante la Profeco en el correo denunciasgasolina@profeco.gob.mx. Aquí deberás incluir el número de estación de servicio y el domicilio completo, con datos como:

Calle

Colonia

Código postal

Municipio o alcaldía

Estado

Anteriormente, la Profeco contaba con la app "Litro x litro" para comparar precios de gasolineras e identificar las estaciones que daban litros completos. Sin embagro, fue inhabilitada en octubre de 2024 y, de momento, no se sabe cuándo volverá a estar disponible.

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