La industria automotriz mexicana ha tenido momentos que marcaron conversación dentro y fuera del país. Ahí están casos como el de Mastretta, que apostó por un deportivo mexicano con identidad propia, o Zacua, la primera marca nacional enfocada en ensamblar autos eléctricos. Ahora, México vuelve a colocarse en el radar, aunque esta vez con una propuesta completamente distinta: movilidad eléctrica accesible y enfocada en la sostenibilidad.

Durante la conferencia matutina del 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer adelanto en video de Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México que fue anunciado oficialmente desde enero de 2025.

Foto: Gobierno de México

Aunque por ahora solo se mostró un teaser, el proyecto ya entró en una fase mucho más seria de desarrollo. Después de aproximadamente 18 meses desde su anuncio inicial, Olinia ya cuenta con un prototipo físico funcional.

La propuesta contempla 3 tipos de vehículos eléctricos, todos pensados para resolver necesidades de movilidad urbana cotidiana:

Movilidad personal: enfocada en usuarios que actualmente utilizan motocicletas como principal medio de transporte.

enfocada en usuarios que actualmente utilizan motocicletas como principal medio de transporte. Movilidad de barrio: diseñada como una alternativa más eficiente para taxis locales, mototaxis y transporte de corta distancia.

diseñada como una alternativa más eficiente para taxis locales, mototaxis y transporte de corta distancia. Entregas de última milla: orientada al reparto urbano y al traslado de mercancías en trayectos cortos dentro de las ciudades.

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¿Olinia realmente será accesible?

Uno de los puntos más ambiciosos del proyecto es su precio. La intención de Olinia es ofrecer vehículos eléctricos con costos cercanos a los de una motocicleta, algo que podría facilitar el acceso a este tipo de movilidad para muchas personas en México.

De acuerdo con lo presentado hasta ahora, los modelos tendrían un precio estimado de entre 90,000 y 150,000 pesos. Sobre el papel suena difícil de creer para un vehículo eléctrico, pero el proyecto buscaría lograrlo gracias al uso de una plataforma modular multipropósito.

En otras palabras, varios modelos compartirían componentes, estructura y sistemas de producción, permitiendo reducir costos de fabricación y optimizar recursos. Es una estrategia que fabricantes internacionales llevan años utilizando, pero aplicada ahora a un proyecto desarrollado en México.

Foto: Gobierno de México

¿Cuándo veremos el Olinia oficialmente?

Aunque el primer adelanto ya fue mostrado durante la mañanera, la presentación oficial del prototipo se realizará el próximo 7 de junio de 2026. La fecha no es casualidad, ya que coincidirá con el arranque del Mundial.

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