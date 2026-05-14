Chirey es una marca que ha ganado reconocimiento por su expansión dentro de la industria automotriz y, sin duda, ha marcado parte del crecimiento de las marcas de origen chino alrededor del mundo. Desde sus inicios en 2001, el grupo ha mantenido un ritmo acelerado, posicionándose como algo más que un simple exportador.

En 2025, Chirey alcanzó la venta de más de 306 mil unidades, lo que representa un crecimiento de 512% en solo un año. Ahora, la estrategia de Chirey HEV en México comienza a tomar forma con la confirmación de sus primeros modelos híbridos para el mercado nacional.

China, el epicentro del crecimiento de Chirey

Viajamos hasta China para conocer las últimas novedades de Chirey durante el Autoshow de China, considerado uno de los eventos más importantes del mundo dentro de la industria automotriz. Además de conocer sus nuevos vehículos, la visita nos permitió entender mejor el futuro de la marca desde su país de origen.

El Autoshow de China es un evento abrumador por la cantidad de asistentes provenientes de distintos países, todos interesados en conocer la influencia del mercado chino y el crecimiento de sus marcas, no solo en México, sino también a nivel global.

En este contexto, Grupo Chirey Internacional no solo contó con un stand, sino prácticamente con todo un pabellón. Ahí exhibió distintas marcas como Luxeed, enfocada en autos premium en colaboración con Huawei; Exeed, iKar con su línea 4x4, Jaecoo, Omoda, Chirey y AiMOGA.

Lee también BMW iX3: precios y versiones en México

Chirey HEV en México: los primeros modelos ya están confirmados

Durante este evento, Chirey aprovechó no solo para presentar sus lanzamientos más recientes, sino también para confirmar la llegada de sus dos primeros vehículos HEV a México. Para esta nueva etapa, la marca eligió dos de sus modelos más importantes dentro del mercado nacional.

El primero pertenece a la familia Tiggo: el Tiggo 7 HEV, que será el primer modelo de Chirey con esta configuración híbrida convencional. A la par, también se confirmó la llegada del Jaecoo 5 HEV, el primer producto de Jaecoo en incorporar esta tecnología para México.

Con esto, la estrategia de Chirey HEV en México apunta a competir en un segmento donde las marcas buscan ofrecer menor consumo, mayor autonomía y una experiencia de manejo más eficiente, sin depender por completo de la carga eléctrica externa.

Tiggo 7 HEV: el primer híbrido de Chirey para México

El Tiggo 7 HEV introduce la tecnología CSH, es decir, Chirey Super Hybrid, una solución que ya se conocía en su versión PHEV, pero que ahora evoluciona hacia un sistema híbrido convencional.

Aunque los datos todavía no están completamente confirmados para el mercado mexicano, se espera que el Tiggo 7 HEV mantenga una configuración similar a la vista en otros mercados. Esto incluiría un motor turboalimentado de 1.5 litros, acoplado a una transmisión automática DHT.

De acuerdo con la información disponible, este sistema podría generar hasta 224 caballos de fuerza y ofrecer una autonomía total cercana a los 880 km. Con ello, el Tiggo 7 HEV se perfila como una de las piezas más importantes dentro de la estrategia de Chirey HEV en México.

Foto: Chirey

Jaecoo 5 HEV también llegará al mercado mexicano

El segundo modelo confirmado es el Jaecoo 5 HEV, que también formará parte de esta nueva etapa híbrida de la marca en nuestro país. Al igual que el Tiggo 7 HEV, este modelo aún no cuenta con cifras homologadas para México.

Sin embargo, se espera que conserve una configuración compuesta por un motor 1.5 litros turbo, asociado a una transmisión DHT. En conjunto, este sistema podría generar 221 caballos de fuerza y ofrecer una autonomía superior a los 950 km.

Con el Jaecoo 5 HEV, Chirey busca ampliar su presencia dentro del mercado de SUVs híbridos, una categoría que cada vez tiene más relevancia entre los compradores que buscan eficiencia, autonomía y un uso más práctico en ciudad y carretera.

Foto: Jaecoo

¿Cuándo llegan los nuevos Chirey HEV a México?

Por ahora, Chirey no ha confirmado todos los detalles técnicos ni las versiones específicas que llegarán al país. Tampoco se han revelado precios oficiales para México.

Sin embargo, la marca confirmó que sus primeros modelos HEV ya están contemplados para el mercado nacional. Aunque todavía no pudimos probarlos, se espera que al menos uno de estos vehículos llegue a México durante este mismo año.

Con la llegada del Tiggo 7 HEV y el Jaecoo 5 HEV, la estrategia de Chirey HEV en México marca un nuevo paso para la marca, que busca fortalecer su presencia en el país con una oferta más amplia de vehículos híbridos.

Lee también Así luce el Olinia, el auto eléctrico mexicano que ya se presentó en la mañanera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters