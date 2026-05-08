La nueva Infiniti QX60 2026 ya está en México y representa un paso importante en la evolución de la marca japonesa dentro del segmento premium. Con un diseño más refinado, mayor integración tecnológica y una propuesta enfocada en el confort contemporáneo, la SUV de tres filas busca redefinir la experiencia de lujo familiar.

Foto: Infiniti

Diseño más expresivo y sofisticado

Inspirada en el lenguaje de diseño “Arte en Movimiento”, la nueva Infiniti QX60 adopta una apariencia más amplia y elegante. Al frente destaca una parrilla tridimensional inspirada en un bosque de bambú, acompañada de un emblema iluminado que crea una firma visual distintiva.

La SUV incorpora faros LED con ajuste inteligente de intensidad, iluminación de bienvenida y el sistema y una nueva animación al abrirla. En la parte trasera, las líneas limpias y la postura más robusta refuerzan una imagen de estabilidad y sofisticación.

Foto: Infiniti

Además, estrena el color Deep Emerald, inspirado en los tonos verdes de la naturaleza, dentro de una gama de hasta 10 colores disponibles, incluyendo configuraciones bitono.

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Un interior pensado como un santuario

La cabina de la Infiniti QX60 2026 apuesta por materiales premium y detalles artesanales inspirados en patrones de kimono japonés. Por primera vez se ofrece el tono interior Stone Gray, disponible con asientos bitono en piel capitonada.

Foto: Infiniti

La configuración permite transportar hasta siete pasajeros, o seis con asientos tipo capitán en la segunda fila. También incorpora una segunda fila deslizante y reclinable que mejora la practicidad y el confort durante los viajes.

Motor V6 y modos de manejo adaptativos

Bajo el cofre, la Infiniti QX60 2026 equipa un motor V6 de 3.5 litros con inyección directa que desarrolla 279 caballos de fuerza y 258 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades con paletas de cambio al volante.

El sistema ofrece distintos modos de conducción, entre ellos estándar, sport, eco, nieve y arrastre, permitiendo adaptar el desempeño según las condiciones del camino.

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Tecnología intuitiva y conectividad total

Uno de los puntos más importantes de esta actualización es la incorporación de Google Automotive Services, plataforma que integra Google Maps, Google Assistant y Google Play directamente en el vehículo.

Toda la información se despliega a través de dos pantallas de 12.3 pulgadas, complementadas por compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Foto: Infiniti

En el apartado de audio, la SUV incorpora un sistema Klipsch Reference Premiere con hasta 20 bocinas y tecnología Individual Audio, capaz de dirigir el sonido de llamadas únicamente al conductor mientras el resto de los pasajeros continúa escuchando música.

Seguridad y asistencias avanzadas

La nueva Infiniti QX60 integra un amplio paquete de asistencias a la conducción, entre las que destacan el Sistema de Predicción y Frenado Inteligente de Colisión Frontal con detección de peatones, alerta de punto ciego, advertencia de cambio de carril y frenado automático trasero.

También incluye ProPILOT Assist, sistema que puede ayudar con aceleración, frenado y dirección en determinadas condiciones de manejo, así como el monitor 3D Around View con funciones Front Wide View e Invisible Hood View para mejorar la visibilidad en maniobras complejas.

Precios en México

La nueva Infiniti QX60 2026 ya inició su comercialización en México con los siguientes precios:

Luxe: $1,479,900

Sensory: $1,599,900

Autograph: $1,699,900

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