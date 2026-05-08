En algún momento, muchas personas han considerado adquirir un medio de transporte personal que permita ahorrar tiempo y dinero en traslados cotidianos. Es por eso que empezamos a ver cada vez más bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters que se han convertido en una alternativa cada vez más viable, principalmente por su facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

Sin embargo, aunque cada vez vemos más, notamos que aun no están reguladas en su totalidad. Esto ha generado que estos vehículos sigan circulando sin restricciones, pese a que ya existe una base legislativa que busca regular su uso.

Las autoridades capitalinas ya definieron algunos lineamientos sobre la circulación de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos, confirmando que a partir del 1 de julio los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) deberán comenzar su proceso de regulación en Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, hay un punto importante. A partir del 1 de julio únicamente los vehículos nuevos que se comercialicen deberán salir emplacados desde el punto de venta, por lo que las sanciones que iniciarán en septiembre estarán enfocadas principalmente en esas unidades nuevas que no cumplan con la normativa.

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Pero… ¿qué pasa con los scooters y bicicletas eléctricas que ya circulan

Actualmente y nunca fueron emplacados? En ese caso, las autoridades contemplan un periodo de regularización que irá del 1 de julio al 20 de noviembre, dando cerca de 4 meses para que los propietarios puedan realizar el trámite antes de que comiencen las sanciones para las unidades anteriores.

Mercado en crecimiento con fuerte presencia de productos importados

El auge de las bicicletas eléctricas y scooters en la Ciudad de México también se explica por la amplia disponibilidad de productos importados, principalmente de origen chino. Factores como costos de producción, desarrollo tecnológico y economías de escala han permitido que estos vehículos lleguen al mercado local con precios accesibles, impulsando su adopción entre usuarios que buscan soluciones de movilidad económica.

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