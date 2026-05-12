La seguridad es uno de los aspectos más importantes que se deben considerar al comprar un auto, ya que no solo aumenta la protección de todos los pasajeros, sino que también disminuye el riesgo de un accidente.

Y para lo anterior, existen organizaciones que se encargan de evaluar a los vehículos a través de pruebas de choque y otros análisis especializados, tal es el caso del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos.

Dicha institución ha distinguido a los modelos más seguros de 2026, y entre ellos se encuentran los sedanes Nissan Sentra, Jetta y Mazda3. ¿Cuál de todos es mejor? Te lo decimos.

¿En qué consisten las pruebas de seguridad del IIHS a los autos?

Para determinar el nivel de seguridad de los autos, el IIHS realiza una serie de pruebas centradas en la resistencia a los choques, la prevención de accidentes y en los cinturones de seguridad.

A continuación, te las presentamos:

Pequeño frente superpuesto: esta prueba representa un choque en el que la esquina delantera de un vehículo impacta con otro vehículo o un objeto (como un árbol o un poste de servicios públicos) a 64 km/h.

Frente de superposición moderada: simula un choque desplazado entre dos vehículos que viajan en direcciones opuestas a poco menos de 64 km/h cada uno.

Lateral: simula un accidente en el que un SUV moderno típico se estrella contra el lado del conductor de otro vehículo.

Faros delanteros: mide la distancia a la que los faros proporcionan una iluminación adecuada en rectas y curvas. También comprueba el deslumbramiento que pueden causar a los conductores de vehículos que vienen en sentido contrario.

Prevención de colisiones frontales vehículo a vehículo: evalúa la efectividad de la advertencia de colisión frontal y el frenado automático de emergencia.

Prevención de choques frontales peatón: representa accidentes peatonales comunes, por ejemplo, cuando una persona intenta cruzar la calle o camina en la misma dirección del flujo del tránsito.

Recordatorio del cinturón de seguridad : evalúa las alertas audibles y visuales para las posiciones de los asientos delanteros y de la segunda fila.

: evalúa las alertas audibles y visuales para las posiciones de los asientos delanteros y de la segunda fila. Anclajes inferiores y correas para niños (LATCH): mide qué tan fácil es instalar un sistema de retención infantil utilizando el sistema de hardware de fijación obligatorio del vehículo de prueba.

Esta organización aplica pruebas rigurosas para medir la protección de los autos. Foto: IIHS

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¿Son seguros el Nissan Sentra, Jetta y Mazda3?

Los autos que logran un mejor desempeño en las pruebas del IIHS reciben las distinciones “Top Safety Pick (TSP)” y “Top Safety Pick+ (TSP+)”. Y específicamente, esta institución califica las anteriores pruebas en una escala de bueno (G), aceptable (A), marginal (M) y pobre (P).

Para el caso del Sentra, Jetta y Mazda3, que además son de los sedanes más populares en México, los puntajes fueron:

Nissan Sentra 2026:

Distinción TSP+

Pequeño frente superpuesto: G.

Frente de superposición moderada: prueba actualizada: G.

Lado: G.

Faros delanteros: G.

Prevención de colisiones frontales vehículo a vehículo 2.0: A

Prevención de choques frontales peatón: G

Recordatorios del cinturón de seguridad: G.

LATCH facilidad de uso: G+.

Nissan Sentra 2026. Foto: IIHS

Mazda3 2024

Distinción: TSP+

Pequeño frente superpuesto: G.

Frente de superposición moderada: G.

Lado: G.

Faros delanteros (varía según recorte/opción): G/A.

Prevención de colisiones frontales vehículo a vehículo 2.0: A

Prevención de choques frontales peatón: G.

Recordatorios del cinturón de seguridad: G.

LATCH facilidad de uso: G+.

Resultados aplicables en los modelos de 2019 a 2026.

Mazda 3 2024. Foto: IIHS

Volkswagen Jetta 2023

Sin distinción

Pequeño frente superpuesto: G.

Lado: A.

Prevención de choques frontales peatón: M.

Recordatorios del cinturón de seguridad: P.

LATCH facilidad de uso: A.

Resultados aplicables en los modelos de 2019 a 2026.

Este auto no obtuvo ningún reconocimiento y, de los 3 modelos, es la opción más débil en materia de seguridad.

Volkswagen Jetta 2023. Foto: IIHS

Si tu prioridad es la seguridad, tanto el Nissan Sentra 2026 como el Mazda3 2024 (o en sus modelos más recientes) pueden ser una buena opción para ti.

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