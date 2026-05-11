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Con un diseño que refleja su ADN francés, Boreal el nuevo modelo de Renault llega a México y resalta la innovación tecnológica y evolución constante, características de esta firma automotriz.
El lanzamiento de Boreal plantea integrar inteligencia, conectividad avanzada, comodidad premium y diseño, en un vehículo estilo SUV Segmento C, en tres versiones enfocadas en acompañar distintos estilos de vida: Evolution, Techno e Iconic..
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La tecnología como protagonista de Renault Boreal
La presentación de Boreal bajo el lema “tu primer SUV inteligente”, reafirma el compromiso de Renault para estar cerca de las familias. Respecto a ello, Jesús Gallo, CEO de la marca en México señala que “la verdadera innovación está en acompañar en todos los trayectos, porque sabemos que lo más importante no es solo llegar, sino disfrutar el camino.”
El nuevo modelo mezcla inteligencia y conectividad a bordo, gracias a su mantenimiento avanzado, con alertas en tiempo real, monitoreo del estado del vehículo y recomendaciones de cuidado enviadas directamente a través de la interfaz o la aplicación My Renault.
Además, la tecnología se convierte en protagonista del vehículo al integrar una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, carga por contacto para el celular, puertos USB-C y el sistema conectado openR link.
Renault Boreal también destaca por el ser el primer vehículo en su segmento en integrar los servicios de Google, que abre la puerta a servicios como Google Assistant ,Google Maps y más de 100 aplicaciones disponibles en Google Play, incluidas plataformas de streaming como Prime Video y HBO Max.
Respecto a sus versiones disponibles, Techno e Iconic, el tablero digital de 10 pulgadas complementa la experiencia del usuario al permitir mayor conectividad e inmersión.
Sincronía entre comodidad, diseño y seguridad
El nuevo SUV de Renault entrega la mejor seguridad en su clase al implementar 24 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), entre los que destacan:
- Asistente de estacionamiento semiautónomo
- Alerta de distancia
- Aviso de colisión frontal
- Frenado autónomo de emergencia
- Mantenimiento de carril
- Control crucero adaptativo con stop & go
- Limitador de velocidad
- Reconocimiento de señales de tránsito
- Asistente de arranque en pendiente
- Sensor de fatiga
Por otro lado, la silueta de Boreal resulta moderna y sofisticada con altura libre al suelo de 213 milímetros y un techo panorámico eléctrico. Sus dimensiones exteriores son 4,556 milímetros de largo, 1,841 de ancho (sin espejos) y 1,652 de alto, además de 586 litros de capacidad en la cajuela y 50 litros en el tanque de combustible.
La versión Techno cuenta como exclusiva el rojo fuego, mientras que el resto de la paleta para los demás modelos incluye la gris estrella, gris cassiopee, negro nacarado, blanco glaciar y azul mercurio como color insignia. Por su parte para la versión Iconic, el diseño se eleva con rines de 19 pulgadas y carrocería bitono exclusiva.
En su interior, Renault Boreal cuenta con un volante en piel sintética, una consola central refrigerada, asientos traseros abatibles y un medallón desempañante, a la vez que integra un asiento eléctrico con tres modos de masaje y un sonido premium Harman-Kardon con 10 bocinas y 5 ambientes sonoros.
Boreal, una respuesta a las necesidades de los consumidores
Disponible desde el 1 de mayo del 2026 en todas las concesionarias Renault del país, cuenta con un motor de 1.3 litros turbo con 154 caballos de fuerza (hp), un torque de 199 libras-pie (lb/ft) y transmisión automática EDC de seis velocidades.
A su vez, la eficiencia del motor permite al SUV una autonomía de hasta 850 kilómetros por tanque de combustible. En cuanto a los precios de lista para sus tres versiones, Renault informa los siguientes:
- Versión Evolution: 529,500.00 pesos
- Versión Techno: 560,000.00 pesos
- Versión Iconic: 599,900.00 pesos
El nuevo modelo Renault Boreal resulta una opción ideal para quienes no buscan un SUV convencional, sino un modelo que permita realizar trayectos más cómodos y, sobre todo, ofrezca innovación tecnológica que permita mayor comodidad en los trayectos familiares.
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