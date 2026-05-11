Con un diseño que refleja su ADN francés, Boreal el nuevo modelo de Renault llega a México y resalta la innovación tecnológica y evolución constante, características de esta firma automotriz.

El lanzamiento de Boreal plantea integrar inteligencia, conectividad avanzada, comodidad premium y diseño, en un vehículo estilo SUV Segmento C, en tres versiones enfocadas en acompañar distintos estilos de vida: Evolution, Techno e Iconic..

Boreal, tu primer SUV inteligente de Renault. Foto: Cortesía

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La tecnología como protagonista de Renault Boreal

La presentación de Boreal bajo el lema “tu primer SUV inteligente”, reafirma el compromiso de Renault para estar cerca de las familias. Respecto a ello, Jesús Gallo, CEO de la marca en México señala que “la verdadera innovación está en acompañar en todos los trayectos, porque sabemos que lo más importante no es solo llegar, sino disfrutar el camino.”

El nuevo modelo mezcla inteligencia y conectividad a bordo, gracias a su mantenimiento avanzado, con alertas en tiempo real, monitoreo del estado del vehículo y recomendaciones de cuidado enviadas directamente a través de la interfaz o la aplicación My Renault.

Además, la tecnología se convierte en protagonista del vehículo al integrar una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, carga por contacto para el celular, puertos USB-C y el sistema conectado openR link.

Accede a más de 100 aplicaciones disponibles en Google Play. Foto: Cortesía

Renault Boreal también destaca por el ser el primer vehículo en su segmento en integrar los servicios de Google, que abre la puerta a servicios como Google Assistant ,Google Maps y más de 100 aplicaciones disponibles en Google Play, incluidas plataformas de streaming como Prime Video y HBO Max.

Respecto a sus versiones disponibles, Techno e Iconic, el tablero digital de 10 pulgadas complementa la experiencia del usuario al permitir mayor conectividad e inmersión.

Sincronía entre comodidad, diseño y seguridad

El nuevo SUV de Renault entrega la mejor seguridad en su clase al implementar 24 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), entre los que destacan:

Asistente de estacionamiento semiautónomo

Alerta de distancia

Aviso de colisión frontal

Frenado autónomo de emergencia

Mantenimiento de carril

Control crucero adaptativo con stop & go

Limitador de velocidad

Reconocimiento de señales de tránsito

Asistente de arranque en pendiente

Sensor de fatiga

Por otro lado, la silueta de Boreal resulta moderna y sofisticada con altura libre al suelo de 213 milímetros y un techo panorámico eléctrico. Sus dimensiones exteriores son 4,556 milímetros de largo, 1,841 de ancho (sin espejos) y 1,652 de alto, además de 586 litros de capacidad en la cajuela y 50 litros en el tanque de combustible.

La versión Techno cuenta como exclusiva el rojo fuego, mientras que el resto de la paleta para los demás modelos incluye la gris estrella, gris cassiopee, negro nacarado, blanco glaciar y azul mercurio como color insignia. Por su parte para la versión Iconic, el diseño se eleva con rines de 19 pulgadas y carrocería bitono exclusiva.

La silueta de Boreal resulta moderna y sofisticada. Foto: Cortesía

En su interior, Renault Boreal cuenta con un volante en piel sintética, una consola central refrigerada, asientos traseros abatibles y un medallón desempañante, a la vez que integra un asiento eléctrico con tres modos de masaje y un sonido premium Harman-Kardon con 10 bocinas y 5 ambientes sonoros.

Boreal, una respuesta a las necesidades de los consumidores

Disponible desde el 1 de mayo del 2026 en todas las concesionarias Renault del país, cuenta con un motor de 1.3 litros turbo con 154 caballos de fuerza (hp), un torque de 199 libras-pie (lb/ft) y transmisión automática EDC de seis velocidades.

A su vez, la eficiencia del motor permite al SUV una autonomía de hasta 850 kilómetros por tanque de combustible. En cuanto a los precios de lista para sus tres versiones, Renault informa los siguientes:

Versión Evolution: 529,500.00 pesos

Versión Techno: 560,000.00 pesos

Versión Iconic: 599,900.00 pesos

Renault presenta a la tecnología como protagonista en los trayectos con Boreal. Foto: Cortesía

El nuevo modelo Renault Boreal resulta una opción ideal para quienes no buscan un SUV convencional, sino un modelo que permita realizar trayectos más cómodos y, sobre todo, ofrezca innovación tecnológica que permita mayor comodidad en los trayectos familiares.

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