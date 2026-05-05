El sobreendeudamiento en México se ha vuelto cada vez más común, impulsado por el acceso al crédito sin una planeación financiera clara. Hoy, productos como las tarjetas de crédito representan una de las principales fuentes de financiamiento, pero también de presión económica.

De acuerdo al informe anual con información del sector: “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”, elaborado por Bravo, la solución para liquidar deudas; aunque 63% de las personas afirma llevar un presupuesto, 85% no cuenta con un fondo de emergencia y 47% no sabe cuánto tardaría en liquidar su deuda pagando sólo el mínimo. Este panorama refleja que el problema no es únicamente el acceso al crédito, sino el uso sin estrategia.

La reparación de crédito es un proceso para alcanzar acuerdos para la liquidación. Foto: iStock

En este contexto, la reparación de crédito en México comienza a posicionarse como una alternativa para quienes han rebasado su capacidad de pago.

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¿Qué es la reparación de crédito y cómo funciona?

La reparación de crédito es un proceso formal de negociación con acreedores que busca alcanzar acuerdos de liquidación con descuentos sobre la deuda total, conocidos como “quita”.

El proceso incluye varias etapas: análisis de la situación financiera, diseño de una estrategia, establecimiento de un plan de ahorro y negociación con las instituciones financieras. Una vez alcanzado el acuerdo, se liquida la deuda y se registra en el historial crediticio bajo el esquema correspondiente.

Este mecanismo implica efectos en el historial crediticio y requiere disciplina financiera, por lo que no es una solución inmediata ni aplicable a todos los casos.

¿Para quién es una alternativa viable?

La reparación de crédito en México está dirigida principalmente a personas cuyo nivel de deuda ha superado su capacidad de pago.

Por ejemplo:

Quienes ya no pueden cubrir pagos mínimos

Personas cuya deuda representa más de 30% de sus ingresos

Casos donde una reestructura ya no es viable

Mitos sobre la reparación de crédito en México

Uno de los principales retos de este modelo es la desinformación. Entre los mitos más comunes destacan:

“Es ilegal” : La negociación de deudas es válida cuando se realiza mediante acuerdos formales.

: La negociación de deudas es válida cuando se realiza mediante acuerdos formales. “Te borran del Buró” : El historial no se elimina; se actualiza conforme a la liquidación.

: El historial no se elimina; se actualiza conforme a la liquidación. “Siempre es fraude” : Existen empresas formales con procesos documentados y transparentes.

: Existen empresas formales con procesos documentados y transparentes. “Es una solución mágica”: Implica disciplina, ahorro y asumir impactos temporales.

Existen mitos sobre como resolver deudas de tarjetas. Foto: iStock

¿Cómo identificar empresas confiables?

En México, estas empresas operan como intermediarias entre clientes y acreedores. Por ello, es importante verificar que estén legalmente constituidas y que cuenten con mecanismos de atención al consumidor, como los que brinda Profeco.

Para identificar opciones confiables, especialistas recomiendan:

Revisar contratos claros

Evitar promesas irreales

Confirmar la reputación y presencia en medios

Asegurar comunicación constante

El papel de Bravo

Dentro de este sector, Bravo se ha posicionado como la compañía pionera en México, con más de 16 años de experiencia y presencia en seis países.

A lo largo de este tiempo, ha asesorado a más de 500 mil familias en América Latina y Europa, ayudándolas a recuperar su estabilidad financiera a través de un modelo basado en el acompañamiento integral.

Este modelo incluye un diagnóstico financiero, un plan personalizado y la negociación con acreedores para alcanzar acuerdos de liquidación, que en muchos casos pueden representar descuentos de hasta el 70% sobre la deuda..

Uno de sus principales diferenciadores es la posibilidad de acceder, en ciertos casos, a un crédito para liquidar de forma anticipada, lo que permite cerrar el proceso más rápido y comenzar a reconstruir el historial crediticio.

Además, Bravo complementa este proceso con educación financiera y asesoría constante, con el objetivo de que las personas no solo resuelvan su situación actual, sino que también eviten volver a caer en un ciclo de sobreendeudamiento.

La reparación de crédito no es una solución mágica, es necesaria educación financiera. Foto: iStock

Una alternativa, no una solución universal

Especialistas coinciden en que la reparación de crédito no es para todos los casos, pues requiere disciplina, compromiso y asumir implicaciones en el historial financiero.

“La reparación de crédito no es una solución mágica ni es para todos, pero cuando se realiza bajo procesos formales y con acompañamiento profesional, puede convertirse en una herramienta legítima para recuperar la tranquilidad financiera.”, afirmó Javier Salmeron, Country manager de Bravo.

Sin embargo, para personas con un nivel de endeudamiento que rebasa su capacidad de pago, puede convertirse en una herramienta legítima para recuperar estabilidad y retomar el control de sus finanzas.

Más información sobre este tipo de soluciones puede consultarse en Bravo.

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