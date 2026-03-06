En un contexto en el que el costo del crédito sigue siendo elevado en México, cada vez más personas buscan alternativas para reorganizar sus deudas y evitar que los intereses se acumulen con el paso del tiempo. Bravo, firma global especializada en liquidación de deudas, anuncia el lanzamiento oficial de Brío by Bravo, un crédito de consolidación diseñado para simplificar deudas y ayudar a las personas a recuperar el control antes de que su situación se vuelva impagable.

La lógica detrás de este esquema es simplificar la administración de los pagos y acceder a condiciones más favorables que las de los créditos originales, especialmente cuando se trata de tarjetas de crédito o préstamos personales con tasas elevadas.

De acuerdo con datos del Banco de México, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito en el país ronda 38% anual, aunque en algunos productos puede ser mayor dependiendo del perfil del usuario. En el caso de los créditos personales, las tasas también suelen superar el 40% anual, particularmente cuando se consideran comisiones y otros costos incluidos en el Costo Anual Total (CAT).

Brío se consolida como un crédito de consolidación diseñado para simplificar deudas y ayudar a las personas a recuperar el control antes de que su situación se vuelva impagable. Foto: Cortesía

“Muchas personas sí quieren cumplir con sus pagos, pero cuando hay varias deudas con distintas tasas y fechas, el manejo puede volverse complicado”, explicó Maximiliano Toledo, vocero de Brío.

De acuerdo con el vocero, este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con falta de herramientas de planeación financiera o con periodos de presión económica que alteran la estabilidad de los ingresos.

Brío, la alternativa de consolidación

Brio, la solución impulsada por Bravo busca ayudar a las personas a concentrar sus obligaciones financieras en un solo crédito.

A diferencia de un préstamo personal tradicional —que generalmente se utiliza para financiar un nuevo gasto—, este producto está diseñado específicamente para reorganizar deudas existentes.

Según la empresa, el producto ofrece tasas personalizadas que pueden iniciar desde 16.9%, dependiendo del perfil crediticio del usuario, aunque pueden alcanzar niveles mayores según el riesgo del cliente.

Para algunos perfiles, esto puede representar una reducción importante en el costo financiero frente a las tasas de tarjetas o préstamos personales.

¿Para quién está pensado?

Las soluciones de consolidación suelen estar dirigidas a personas que todavía están al corriente en sus pagos, pero que han comenzado a tener dificultades para cubrir el total de sus deudas cada mes.

Con frecuencia se trata de usuarios que anteriormente pagaban el total de sus tarjetas, pero que por algún periodo de presión financiera —como pérdida de ingresos, gastos inesperados o inflación— empezaron a acumular saldo.

“Son personas que no buscan más crédito para consumir, sino una forma de reorganizar lo que ya deben y recuperar el control de sus finanzas”, explicó el vocero experto en deudas.

Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de herramientas no necesariamente es la solución adecuada para todos los casos.

Una herramienta preventiva

La consolidación de deuda suele ser más útil cuando se utiliza de manera preventiva, antes de que el problema de endeudamiento se vuelva crítico.

Cuando una persona ya presenta atrasos prolongados o incumplimientos severos, otras alternativas —como la negociación de deuda o la reestructuración con la institución financiera— pueden ser más adecuadas.

En cambio, cuando aún existe capacidad de pago, la consolidación puede ayudar a simplificar la estructura financiera y reducir el peso de los intereses.

Desde la perspectiva de la empresa, intervenir en una etapa temprana puede marcar una diferencia importante en la estabilidad financiera de las personas.

“Intervenir a tiempo puede marcar la diferencia entre reorganizar las finanzas o enfrentar una crisis mayor”, señaló Maximiliano Toledo, vocero de Brío.

Además del impacto financiero, especialistas consideran que el uso responsable del crédito y una mayor educación financiera siguen siendo factores clave para evitar ciclos de endeudamiento. De ahí que este lanzamiento refuerza el compromiso de Bravo con la educación financiera y la construcción de soluciones que promuevan una cultura que atienda el sobreendeudamiento desde etapas tempranas, antes de que se vuelva una deuda inmanejable.

La solución impulsada por Bravo busca ayudar a las personas a concentrar sus obligaciones financieras en un solo crédito. Foto: Cortesía

“Brio no solo es un producto financiero; es una herramienta para devolver tranquilidad. Queremos que las personas entiendan que actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre reorganizarse o enfrentar una crisis mayor”, concluyó Maximiliano Toledo, vocero de Bravo, el crédito que promete revolucionar el mercado de la deuda en México.

