La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con capacidad para manejar los riesgos de ejecución asociados a su plan de inversión por alrededor de 30 mil millones de dólares (mdd) hacia 2030; sin embargo, su dependencia del gas natural importado continúa representando una restricción para su perfil crediticio, señaló Moody’s Ratings.

De acuerdo con un análisis de la calificadora, el programa de expansión de la empresa eléctrica estatal busca incrementar la capacidad de generación del país y fortalecer la red de transmisión y distribución. El plan contempla añadir cerca de 28 gigawatts (GW) de capacidad eléctrica hacia el final de la década, con una participación relevante de proyectos de energía renovable.

Moody’s explicó que los riesgos de ejecución asociados a este programa de inversión son manejables para la empresa, incluso en escenarios que contemplen retrasos o sobrecostos en la construcción y adquisición de equipos.

Lee también CFE defiende su gasto en infraestructura; descarta afectaciones al suministro eléctrico

Sin embargo, añadió, el amplio uso de gas natural en la generación eléctrica mantiene expuesta a la compañía a la volatilidad de los precios del combustible.

Actualmente, alrededor de 60% de la electricidad que produce la CFE se genera a partir de gas natural, gran parte del cual se importa desde Estados Unidos mediante gasoductos. Esta dependencia implica que incrementos en los precios del combustible pueden afectar los costos operativos de la empresa y presionar sus márgenes financieros.

Siglas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su sede central de la colonia Cuauhtémoc el pasado 25 de septiembre de 2023. Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

La calificadora indicó que, aunque la empresa cuenta con mecanismos de cobertura para una parte de su consumo diario de gas, choques en los precios podrían impactar temporalmente su desempeño financiero, particularmente si coinciden con el periodo de mayor ejecución del programa de inversión.

En su análisis, Moody’s evaluó distintos escenarios para medir el impacto potencial en la calidad crediticia de la empresa. En uno de ellos se considera un aumento significativo en los costos de construcción y adquisición de equipos para proyectos de generación, transmisión y distribución.

Lee también Deuda actual de CFE aumentó un 14.6% a nivel anual, revela IMCO; destaca crecimiento de 1.8% comparado con 2024

Bajo ese escenario, los sobrecostos elevarían el nivel de inversión y la deuda de la compañía durante el periodo 2025 a 2030, aunque el deterioro en sus métricas financieras sería moderado. La empresa podría cubrir cerca de 80% de los requerimientos adicionales mediante nueva deuda y el resto con generación interna de efectivo.

Otro escenario contempla un aumento temporal en los precios del gas natural durante 2027, lo que incrementaría los costos operativos de la empresa mientras se ajustan las tarifas eléctricas para recuperar dichos costos.

En ese contexto, los márgenes de operación podrían registrar una reducción temporal, derivada del incremento en los costos de combustible y del desfase en la recuperación de dichos gastos a través de las tarifas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc